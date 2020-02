Abbraccia un cinese, spopola l’hashtag anti razzismo dopo i primi casi di Coronavirus in Italia

Dario Nardella lancia l’hashtag Abbraccia un cinese per provare ad arginare gli allarmismi dopo i primi casi accertati

Italiani razzisti sì, italiani razzisti no. È il dilemma che sembra impazzare negli ultimi anni, di dominio dell’estrema destra nel paese. Porti aperti, porti chiusi, le frontiere, il mare, il cielo, il panico e l’allarmismo. Siamo tornati anche a disegnare le stelle a sei punte sulle porte e a negare l’orrore dell’olocausto, come è successo qualche giorno fa a Mondovì. Oggi le vittime del razzismo, non solo italiano ma mondiale, sono i cinesi, rei di aver diffuso a livello mondiale l’espandersi del Coronavirus .

Ristoranti cinesi semivuoti, sguardi sospetti quando si incontra un cinese per strada – magari nato e cresciuto in Italia – psicosi quando il vicino di posto in autobus starnutisce, è questo l’effetto del Coronavirus sulla popolazione italiana. Sicuramente a migliorare la situazione non ha contribuito la presenza dei due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma con la certezza di questa patologia.

#coronavirus: seguiamo le indicazioni delle autorità sanitarie e usiamo cautela, ma nessun terrorismo psicologico e soprattutto basta con i soliti sciacalli che non vedevano l’ora di usare questa scusa per odiare e insultare. Uniti in questa battaglia comune! #AbbracciaUnCinese pic.twitter.com/pUdqEl0piW — Dario Nardella (@DarioNardella) February 1, 2020

Ma a cercare di arginare il fenomeno odio e psicosi ci pensa il sindaco di Firenze Dario Nardella, con un video sul suo canale Twitter in cui abbraccia un cinese e lancia l’hashtag dedicato, incitando i suoi cittadini e tutti i connazionali a ritrovare il buonsenso ed evitare allarmismi di fronte ad un fenomeno delicato, ma non inguaribile.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sui social ha lanciato l’hashtag #AbbracciaUnCinese

Lo scopo del videomessaggio è di esprimere solidarietà alla comunità cinese e contrastare sciacallaggio e terrorismo psicologico. La Toscana è da sempre la regione italiana a più alta densità di cinesi. In particolare la città di Prato raccoglie la Cina Town più popolata dello stato, con la loro manifattura tessile nota al mondo e l’antica tradizione di trafficanti di pezze al mondo, hanno creato un sodalizio industriale che va avanti felicemente da decenni.

“Cari amici è giusto avere attenzione e precauzioni e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per il Coronavirus, ma quello che non è accettabile è il terrorismo psicologico, è lo sciacallaggio che alcuni fanno per trovare soltanto una scusa per l’odio e l’esclusione. Invece noi siamo vicini alla comunità cinese, in questa battaglia comune” dice il sindaco.

E poi si va avanti in una divertente gag in cui egli abbraccia un cinese che lo invita a non aver paura.