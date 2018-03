Affluenza Elezioni Politiche 2018: dati ufficiali da Eligendo

Questi i dati ufficiali dell’affluenza alle urne per le elezioni politiche 2018 nelle varie regioni italiane. In molte regioni, tra cui Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria e Lombardia, l’affluenza alle urne ha superato il 60%. Un’ottima tendenza rispetto anche alle elezioni politiche del 2013 quando si votava in due giorni. Il dato sembrerebbe far propendere verso una % complessiva di votanti alle 23.00 almeno prossima al 70%.

Leggermente più basso il dato in regioni come la Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e soprattutto Sicilia.

Affluenza alle urne: i dati regione per regione