Affluenza ore 12 Elezioni Politiche 2018

Uno dei dati più attesi delle Elezioni Politiche 2018 è quello dell’affluenza ai seggi. L’astensione, infatti, è una delle grandi incognite di questa tornata. Alcuni sondaggisti ritengono possibile una percentuale di non votanti che si aggira intorno al 30% circa. Una percentuale assurda se si considerano i precedenti italiani.

Secondo i primi dati di Eligendo, queste sono le percentuali

ABRUZZO 127 su 305 18,90 – – – BASILICATA 83 su 131 15,66 – – – CALABRIA 174 su 405 13,61 – – – CAMPANIA 137 su 550 16,23 – – – EMILIA-ROMAGNA 86 su 331 22,47 – – – FRIULI-VENEZIA GIULIA 81 su 215 22,46 – – – LAZIO 70 su 378 16,90 – – – LIGURIA 124 su 234 21,88 – – – LOMBARDIA 298 su 1.516 21,64 – – – MARCHE 102 su 229 19,71 – – – MOLISE 14 su 136 18,08 – – – PIEMONTE 357 su 1.197 21,10 – – – PUGLIA 79 su 258 16,53 – – – SARDEGNA 223 su 377 17,54 – – – SICILIA 83 su 390 12,88 – – – TOSCANA 75 su 274 20,89 – – – TRENTINO-ALTO ADIGE 149 su 292 20,84 – – – UMBRIA 29 su 92 19,21 – – – VALLE D’AOSTA 0 su 74 N.P. – – – VENETO 193 su 574 22,14 – – –

Affluenza Elezioni, i precedenti

Nel 2013, pur votando su due giorni, l’affluenza fu del 75%, e a salire, nel 2008 fu dell’ 80,5%, nel 2006 dell’83,6% e nel 2001 dell’81,4%.

Canonicamente, in proporzione il dato più alto è quello delle 12, il dato delle 19, invece, da una stima di quello che sarà il dato di chiusura, mentre in quello delle 23 rientrano i voti last-minute di chi non ha potuto durante la giornata. È impossibile fare un vero e proprio paragone politico con il 2013 dato che il voto fu effettuato in due giorni.

Sono arrivati anche i voti dall’estero nel consueto capannone vicino Roma, quei dati, però, non saranno validi al fine del calcolo della percentuale dei votanti.

Da segnalare che oggi in due regioni, Lombardia e Lazio si vota anche per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali. Gli elettori di quelle regioni avranno in cabina tre schede diverse: Camera, Senato e Consiglio Regionale.