Allerta Meteo a Napoli: scuole chiuse il 3 novembre?

La Regione Campania ha diramato per le prossime ore un’allerta meteo che per la città di Napoli sarà di colore arancione. Si tratta di un livello di rischio medio ma, ovviamente, le autorità locali hanno la facoltà di prendere provvedimenti più o meno restrittivi come, per esempio, la chiusura delle scuole o dei parchi pubblici. In molti si stanno chiedendo se le scuole napoletane resteranno chiuse domani 3 novembre 2021. Durante le amministrazioni De Magistris in questi casi è sempre stata adottata una linea di massima prudenza e adesso si attende di capire se il neo sindaco Manfredi proseguirà su questa strada o opterà per l’apertura delle scuole.

Al momento da parte del Comune non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito alla eventuale chiusura delle scuole ma, naturalmente, la decisione potrebbe essere presa anche tra qualche ora valutando l’evolversi delle condizioni meteo sulla città.

Scuole chiuse a Napoli il 3 novembre?

Le scuole a Napoli domani 3 novembre dovrebbero restare aperte: infatti, stando a indiscrezioni, il sindaco Manfredi sarebbe intenzionato a dare un segno di discontinuità rispetto al suo predecessore lasciando le scuole aperte anche in presenza di un’allerta meteo arancione. Come è noto, negli ultimi mesi, causa pandemia, gli studenti napoletani e non solo sono stati a lungo tenuti lontani dai banchi di scuola e, pertanto, l’indirizzo dovrebbe essere quello di limitare al minimo i giorni di interruzione delle lezioni per causa di forza maggiore.

La scelta di aprire o meno le scuole in presenza di un’allerta meteo non è delle più semplici per un sindaco poiché gli eventi meteo si stanno facendo sempre più estremi e le strutture scolastiche non sempre sono in grado di garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento regolare delle attività.Ovviamente, come detto, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore: infatti, se sulla città dovesse abbattersi un’ondata di maltempo peggiore del previsto sarà necessario prendere provvedimenti adeguati per evitare pericolosi incidenti.