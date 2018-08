Avellino escluso dalla Serie B: domani l’udienza al TAR

Il futuro dell’Avellino è appeso ad un filo via via sempre più sottile, il mister Marcolini ha ormai sospeso gli allenamenti, con il ritiro che stava continuando in un’atmosfera surreale. Mentre i giocatori cercano di sdrammatizzare la situazione, cominciano a circolare i primi rumors di mercato, che vedono Ardemagni, Migliorini, Ngawa e Bidaoui tra i più richiesti dalle squadre di serie B come Salernitana, Foggia e Lecce. Nelle ultime ore è balzato alla cronaca un commento dell’ex direttore generale di Pescara e Verona e ora giornalista, Vittorio Galigani, che ha ipotizzato per questioni geografiche un possibile girone H in serie D con Bari, Taranto e Avellino. Un girone del genere non aiuterebbe le tre squadre ad uscire dal limbo della Serie D, da cui il Bari sta tentando di uscire con un’ammissione in extremis alla Serie C.

In questi giorni in città non sono per nulla mancate le proteste dei sostenitori irpini, con l’affissione di innumerevoli striscioni contro il presidente avellinese Walter Taccone, ed è di pochi giorni fa il raduno dei tifosi di fronte alla sede di Roma del Coni. L’Avellino cerca di valutare anche un possibile ripescaggio in Serie C, qualora il ricorso al Tar non dovesse risultare positivo. Appuntamento quindi Martedì 7 alle 10, con l’udienza preliminare nella sede del Tar, dove saranno presenti l’Avellino calcio e le due parti resistenti, la FIGC e il CONI.