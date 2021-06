Belgio-Italia, Euro 2020: orario, diretta tv, stadio e formazioni

Euro 2020 entra nel vivo dopo la conclusione degli ottavi di finale, con Inghilterra e Ucraina che accedono ai quarti. Tra le altre squadre qualificate figura l’Italia di Roberto Mancini che venerdì 2 luglio sfiderà il Belgio degli “italiani” Romelu Lukaku e Dries Mertens all’Allianz Arena di Monaco. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.

Il percorso degli azzurri è stato sin qui all’altezza dell’aspettative dove non sono mancati il bel gioco, i fraseggi e le incursioni dei laterali. marchio di fabbrica del ‘Mancio’. Se i “veterani” come Leonardo Bonucci, Marco Verratti (da poco rientrato da un grave infortunio) e Jorginho si stanno confermando su alti livelli, tanta sorpresa stanno destando le new entries come Manuel Locatelli, Matteo Pessina e Leonardo Spinazzola, i cui profili sono molto gettonati nel calciomercato estivo.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Roberto Mancini potrà sorridere in vista del quarto di finale contro il Belgio con il rientro in gruppo del capitano Chiellini, fermato in precedenza da un problema agli adduttori della coscia destra. Il difensore bianconero farà coppia con il collega di reparto Bonucci, Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, mentre a difendere i pali ci penserà ancora una volta Gigio Donnarumma. A centrocampo troveranno una maglia da titolare Jorginho e Verratti (al posto di Locatelli), mentre Barella è in ballottaggio con Pessina. In attacco, invece, dovrebbe essere confermato il tridente composto da Berardi-Immobile-Insigne e con uno scalpitante Chiesa pronto ad entrare in corso d’opera.

Dove vedere Belgio Italia?

Il quarto di finale tra Belgio e Italia sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 e Sky Sport.