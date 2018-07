Calciomercato, Ultime Notizie delle 20 squadre di Serie A

Il calciomercato è iniziato ormai ufficialmente da quasi un mese e non sono certo mancati i fuochi d’artificio: se all’apertura della sessione estiva Inter e Roma sembravano quelle che si erano mosse meglio, l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha ribaltato completamente la situazione, candidando la “Vecchia Signora” a regina incontrastata del mercato. Ma Beppe Marotta non si ferma qui e continua a sondare il terreno per dare a Massimiliano Allegri una corazzata che possa conquistare non solo l’Italia ma anche l’Europa. Nelle ultime ore si sta sviluppando uno scenario clamoroso: il possibile ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci.

Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno del “figliol prodigo”, andato via da Torino la scorsa estate per approdare al Milan. L’esperienza non esaltante in rossonero e la voglia di essere ancora protagonista, ha spinto il difensore a guardare verso altri lidi. Dopo un primo ammiccamento con il PSG, si sta facendo strada l’idea del clamoroso ritorno alla Juve: il Milan chiede in cambio Mattia Caldara, appena approdato dall’Atalanta. I rossoneri guardano comunque nella gioielleria della “Vecchia Signora”: il sogno è sempre Gonzalo Higuain, ma il lato economico spaventa la nuova dirigenza. Il “Pipita” chiede un contratto di 5 anni a 7,5 milioni a stagione: troppi per il Milan che potrebbe decidere di virare definitivamente su Alvaro Morata, voglioso di tornare in Italia.

L’Inter lavora per un terzino: l’obiettivo numero 1 resta sempre Sime Vrsalijko ma l’allungarsi dei tempi della trattativa potrebbe far virare Piero Ausilio su Davide Zappacosta. A Napoli è sempre più vicino l’approdo in maglia azzurra di Santiago Arias, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis annuncia la trattativa per un mister X: difficilmente si tratterà di Edinson Cavani, al quale il numero 1 partenopeo ha più volte chiuso la porta. La Roma, scottata dall’affare Malcom, cerca un esterno: i nomi sono quelli di Domenico Berardi e Hakim Ziyech, anche se il sogno è Juan Cuadrado. La Lazio lavora per il sostituto di Felipe Anderson: è corsa a due fra Joaquin Correa del Siviglia e il “Papu” Gomez, blindatissimo dall’Atalanta.

Proprio la Dea piazza il colpo a centrocampo: preso l’ex Milan Mario Pasalic. Il Torino punta Milan Badelj mentre per il Genoa spunta Alberto Aquilani. Le difficoltà per arrivare a Marko Pjaca della Juve, hanno spinto la Fiorentina a virare su Martin Terrier del Lione. Sampdoria, Bologna e Chievo puntano Lorenzo Tonelli mentre il Cagliari studia il ritorno in Sardegna di Albin Ekdal. A Parma è vicinissimo il ritorno di Jonathan Biabany, con la società ducale che ha inoltre avviato i contatti per Mihai Balasa della Steaua Bucarest. L’Udinese sta sondando il terreno con il Genoa per Gianluca Lapadula mentre l’Empoli di Aurelio Andreazzoli è interessato ad Acquah del Torino e Danilo Cataldi, rientrato alla Lazio. Il Bologna, preso il kosovaro Lirim Kastrati dalla Roma, punta anche Marcello Trotta del Crotone. Infine Spal e Frosinone, con gli estensi che spingono con il Napoli per il ritorno in a Ferrara di Alberto Grassi e i ciociari che stringono per Emil Hallfredsson.