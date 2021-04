Concertone Primo Maggio 2021: Scaletta, Cantanti e Dove seguirlo in TV

La tradizione del concertone del Primo Maggio sarà rispettata anche quest’anno anche se, ovviamente, la pandemia costringerà a dei cambiamenti significativi nell’organizzazione. Quest’anno il concerto probabilmente non si terrà a piazza San Giovanni come da tradizione ma si sposterà alla Cava dell’Auditorium Parco della Musica dove sarà più facile gestire il tutto evitando assembramenti pericolosi.

I nomi dei cantati che prenderanno parte all’evento sono stati quasi tutti confermati e adesso resta da capire se ci sarà o meno il pubblico. Secondo le nuove regole per le zone gialle entrate in vigore oggi, seppure con delle limitazioni, è possibile svolgere spettacoli dal vivo con presenza di pubblico e, quindi, resta da capire se gli organizzatori riusciranno in questo breve tempo a garantire la presenza di qualche spettatore.

Dove vedere il concerto del Prima Maggio in TV?

Il concertone del Primo Maggio 2021 sarà trasmesso in diretta TV su Rai Tre. Naturalmente è possibile seguire l’evento in streaming attraverso la piattaforma di RaiPlay oppure in radio sulle frequenze di Radio Due. Anche quest’anno la Rai coprirà sostanzialmente in maniera integrale l’evento e ciò diventa ancora più importante in una fase in cui la possibilità di assistere dal vivo allo spettacolo è incerta e sicuramente limitata dalle regole di contrasto alla pandemia in corso.

Concertone Primo Maggio 2021: cantanti e scaletta

La lunga scaletta del Concertone del Primo Maggio 2021 prevede la partecipazione di molti cantanti che attraversano i generi più disparati. In questi momenti il cast dell’evento si sta componendo e per molti partecipanti è già arrivata l’ufficialità. Sul palco del Primo Maggio ci saranno Fedez e Francesca Michielin e altri cantanti che hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo come, per esempio, Bugo, gli Extraliscio, Colapesce e Dimartino, Max Gazzè e la Magical Mystery Band, Gaia Gozzi, la Rappresentante di Lista e Ghemon mentre Willy Peyote accompagnerà i Fast Animals and Slow Kids.

Sul palco del Concertone del Primo Maggio saliranno anche artisti come Michele Bravi, Motta, Piero Pelù, The Zen Circus, Margherita Vicario e il cantante francese Claudio Capéo. Molto probabilmente lo show sarà condotto da Ambra Angioini anche se ancora manca l’ufficialità anche su questo elemento.