Conosciamo SumUp, pagamenti sicuri e convenienti

SumUp è una realtà che da sempre lavora accanto ai piccoli imprenditori. Parliamo di una società di pagamenti mobili nata nel 2012, e che è oramai diffusa praticamente in ogni angolo del mondo. Grazie ai suoi valori e ai principi di base di questa azienda, sono disponibili soluzioni per clienti di vario genere.

Da sempre, SumUp lavora al fianco dei piccoli imprenditori con la missione di aiutare a garantire i pagamenti digitali in maniera pratica e semplice. I liberi professionisti e gli esercenti possono quindi accettare i pagamenti con carta grazie ai servizi SumUp con dei lettori che sono pratici, economici e soprattutto, hanno una serie di funzionalità innovative che permettono di far crescere la propria attività a dei costi molto bassi.

I valori di SumUp Italia

SumUp Italia è un’azienda molto solida e seria che si fonda su dei valori ben precisi. Uno su tutti è l’inclusività. Infatti, SumUp punta su pagamenti con carta che siano adatti a tutti, sia per i liberi professionisti, che per gli esercenti, per coloro che praticano degli hobby o per i piccoli imprenditori. In più, viene sempre garantita la trasparenza. L’esperienza deve essere pratica, semplificata in modo tale da garantire prodotti che non abbiano vincoli o costi fissi. Questo è forse uno dei più grandi vantaggi di SumUp: offre i suoi clienti dei costi molto bassi a fronte di servizi davvero esclusivi.

Inoltre, la tecnologia di SumUp è sicura ed affidabile. L’istituto finanziario autorizzato dalla banca Centrale d’Irlanda ed è certificato PCI DSS ed EMV. Tutti i pagamenti quindi sono aggiornati con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente internazionale. Un altro vantaggio sta nel suo supporto clienti. Infatti, è a disposizione ogni giorno affinché l’esperienza sia ideale per i clienti. Oramai sono più di 3 milioni le attività che si affidano a SumUp in tutto il mondo.

I prodotti SumUp

Visitando il sito italiano di SumUp ci si rende conto che vi sono diverse soluzioni di pagamento ed anche lettori di carte disponibili molto professionali e vantaggiosi. Garantiscono un funzionamento senza costi fissi, ma solo con le commissioni sul transato.

Tra i principali prodotti vi sono il lettore di carte Air da pagare una tantum e che si gestisce gratuitamente dall’app di SumUp con uno smartphone. Permette di fare fino a 500 transazioni con una sola carica, è abilitato al cashback, permette anche di fare pagamenti tramite app e link. Legge tutti i principali tipi di carte di circuiti nazionali e internazionali. Stesso discorso anche per il lettore di carte 3G che può essere dotato di stampante oppure no, con una piccola differenza di prezzo.

Il dispositivo lettore di carte 3G, si connette al WiFi oppure con dati mobili gratuiti inclusi: non ha bisogno dello smartphone, funziona anche da solo e permette di svolgere fino a 50 transazioni con una sola carica. È disponibile anche con la stampante ed è anche questo, abilitato ai principali circuiti di pagamento e ai pagamenti tramite link.

Le soluzioni di pagamento di SumUp

SumUp offre ai suoi clienti varie soluzioni di pagamento. Non solo quindi lettori di carte, ma anche pagamenti a distanza via link. Tra i principali servizi vi sono i già citati i terminali POS che non hanno dei costi fissi o dei vincoli. Tra gli altri servizi messi in campo da SumUp Italia vi sono anche i pagamenti via link. Sono consigliati soprattutto, per i servizi offerti on-line, per le prenotazioni e le consegne: si gestiscono direttamente dall’app. Inoltre, SumUp prevede anche delle gift card da condividere magari sui social. Tra le altre funzioni che vale la pena prendere in considerazione per chi vuole attivare i servizi SumUp Italia vi è anche quella del negozio on-line!

Il negozio on-line di SumUp Italia

SumUp permette ai suoi clienti di creare gratuitamente una vetrina digitale del proprio negozio attraverso l’app per dispositivi mobili. Si inseriscono i prodotti con descrizioni, foto e si condividono con tanto di link di pagamento incluso. Si tratta quindi di una soluzione di investimento molto pratica, in modo tale da sviluppare la vostra attività e-commerce facilmente.

I vantaggi di SumUp

Grazie alle possibilità che offre SumUp Italia di utilizzare sistemi e soluzioni di pagamento in digitale pratiche, comode ed economiche, è uno delle società di pagamento digitali più affidabili al Mondo. I suoi vantaggi sono i costi molto bassi, mai fissi ed inoltre, non richiede l’apertura del conto bancario. Poi vi è un’assistenza costante, senza costi sull’attivazione o sulla recessione del contratto. Non ci sono vincoli di alcun tipo!

I costi per transazioni poi, non si differenziano in base ai tipi di carte. Infine, tali sistemi sono anche abilitati per il Cashback di Stato. Cosa aspettate? SumUp è sicuramente la scelta giusta per la vostra attività!