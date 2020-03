Coronavirus, 28 i tamponi positivi in Campania

Altri 6 casi di contagio da COVID-19 in Campania: il numero di tamponi positivi passa a 28. Attesa per il comunicato ufficiale della Protezione Civile

Ancora 6 casi di contagio da coronavirus in Campania, tra Napoli e Provincia. Il totale dei tamponi positivi in regione arriva a 28 anche se si aspettano le conferme dell’Istituto Superiore di Sanità. Quattro dei nuovi cinque casi confermati, sono pazienti visitati al pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno che, ad oggi, non ha altri esami in corso. Un caso di contagio nel Cilento, ad Agropoli.

Soltanto oggi il laboratorio dell’Ospedale Cotugno ha eseguito 33 tamponi, 5 dei quali sono risultati positivi.