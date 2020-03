Coronavirus, altri 5 casi in Campania: tamponi positivi

Arriva l’aggiornamento della Regione Campania: altri 5 casi positivi in Regione. Oggi 22 tamponi

La Protezione Civile della Regione Campania comunica 5 nuovi casi sospetti. In un comunicato, diramato dalla Regione e dal Presidente Vincenzo De Luca, l’annuncio anche sui social.

“La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 22 tamponi. Sono risultati positivi 5 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.”