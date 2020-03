Coronavirus, il bollettino ufficiale di oggi (17 marzo)

La Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia. A fare il punto della situazione è il capo Angelo Borrelli che a tal proposito ha spiegato: 31506 contagiati, 2941 guarigioni (192 in più rispetto a ieri), 26.062 persone positive (2989 in più rispetto a ieri), 11.108 in isolamento, 2060 in terapia intensiva e pari al 10% del totale, 2503 decessi (345 in più rispetto a ieri).

Bollettino Coronavirus 17 marzo: le Regioni

Il punto sulle Regioni:

Lombardia: 12095

Emilia Romagna: 3404

Veneto: 2488

Marche:1302

Piemonte: 1764

Toscana: 1024

Liguria: 661

Trentino Alto-Adige: 602

Lazio: 550

Friuli Venezia Giulia: 347

Campania: 423

Puglia: 320

Sicilia: 226

Abruzzo: 216

Umbria: 192

Calabria: 112

Sardegna: 115

Valle d’Aosta: 134

Molise: 19

Basilicata: 20

La diretta della conferenza stampa