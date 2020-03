Coronavirus, il bollettino ufficiale di oggi (31 marzo)

La Protezione Civile ha diffuso l’odierno bollettino che fa il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. A presiedere la conferenza stampa presso il Dipartimento è come sempre il capo Angelo Borrelli per divulgare i dati.

Bollettino Coronavirus 31 marzo: il bilancio

Le Regioni più colpite dal coronavirus rimangono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana.

I dati sintetizzano il quadro odierno:

persone attualmente positive: 77.635

ricoverati con sintomi: 28.192

in isolamento domiciliare: 45.420

in terapia intensiva: 4.023

guarigioni: 15.729 (+1109)

decessi: 12.428 (+837)

casi totali: 105.792 (+4053)

La diretta della conferenza stampa