Coronavirus, in Campania farmacie a battenti chiusi: annuncio di De Luca

Dopo l’ordinanza nr. 15 del 13 marzo 2020 che tanto ha fatto discutere, arriva l’annuncio di Vincenzo De Luca sulle farmacie. L’obiettivo è quello di incentivare i battenti chiusi

In giornate così particolari come quelle che stiamo vivendo, le farmacie (insieme ai supermercati e a pochi altri negozi in città) rappresentano una delle poche certezze per i cittadini. Sempre aperte e sempre operative anche se non esenti dal rischio contagio. Per questo la regione Campania, dopo un confronto con le organizzazioni sindacali e l’Ordine dei Farmacisti, ha deciso di intervenire e l’annuncio arriva direttamente dal Governatore De Luca su Facebook.

“Ci è stata segnalata l’importanza in questi giorni del Servizio farmaceutico “a battenti chiusi”, sottolineata in particolare dall’Ordine di Napoli. In casi di particolare criticità o laddove non venisse garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente, con la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, abbiamo disposto la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi. Ma colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i farmacisti e al personale del comparto per l’impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando alle azioni di contenimento della diffusione dell’epidemia.”