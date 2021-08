Cucinare con l’acqua: 3 ricette dolci e dissetanti

Durante l’estate non si ha voglia di cucinare piatti complessi, le alte temperature poi fanno proprio passare la voglia di accendere fornelli e forno. Senza contare che si sente la necessità di gustare sì dei piatti dolci e sfiziosi, ma sempre leggeri, proprio come… l’acqua!

Scopriamo insieme tre ricette per dolci a base di acqua, facili e veloci, perfetti per l’estate.

Torta all’acqua

Iniziamo subito dal grande classico, ovvero la torta all’acqua. Se vi siete già cimentati nella ricerca di ricette senza uova, senza burro e senza latte, probabilmente l’avrete già scoperta. È leggera e sfiziosa, perfetta per colazioni e merende gustose ma leggere. Gli ingredienti sono 330g di acqua naturale, 300g di farina 00, 200g di zucchero, 16g di lievito per dolci, 90g di olio di semi e infine un baccello di vaniglia.

La scelta dell’acqua è fondamentale in questi casi, meglio evitare quella del rubinetto e preferire quella in bottiglia, per evitare residui di calcare e optare per quelle con un basso contenuto di sodio. Si tratta di un ingrediente estremamente semplice da reperire, dato che ormai chiunque compra l’acqua anche online sugli e-commerce dedicati , una soluzione utile per risparmiare tempo, denaro ed evitare di dover trasportare grossi pesi fino a casa. A questo punto la procedura è molto semplice, versate in una ciotola prima tutti gli ingredienti solidi e infine lentamente l’acqua. Miscelate e mettete in una teglia, infornate poi per 50 minuti a 180°.

Crema all’acqua

È possibile creare una crema senza latte e uova, possibilmente glutenfree , leggera e fresca in esattamente 2 minuti? La risposta è sì. Sebbene sia una ricetta che nasce al gusto limone è in realtà molto versatile, si possono creare infatti versioni alla fragola, alla pesca, al mirtillo, alle more e all’arancia. In questa ricetta vedremo la versione al limone, gli ingredienti sono:

50 ml di limone succo filtrato

250 ml di acqua

25 g di burro (opzionale)

0 g di amido di mais o amido di frumento

180 g di zucchero

limone scorza grattugiata

La preparazione è semplicissima, basterà amalgamare l’amido con lo zucchero, versa l’acqua e mescolare. In seguito, bisognerà portare il composto a bollore e infine aggiunger il succo di limone Una ricetta ottima anche per farcire crostate e torte.

Brioche all’acqua

Se non riuscite a rinunciare all’amata brioche al mattino questa ricetta fa al caso vostro. Gli ingredienti sono per circa otto persone e la cottura sarà di circa 15 minuti, quindi non dovrete tenere il forno acceso per tanto tempo.

Gli ingredienti per questa ricetta sono:

– 250 gr di farina 00

– 125 ml di acqua a temperatura ambiente

– 7 gr lievito di birra secco

– 80 gr di zucchero semolato

– 1 pizzico di sale

– 30 di burro

– 1 tuorlo

– 1/2 baccello di vaniglia

– estratto di vaniglia naturale q.b.

– latte q.b.

– zucchero a velo q.b.