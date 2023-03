Dopo X Factor, Cani sciolti, il nuovo disco di Francesca Michielin

Attesa quasi finita per i fan di Francesca Michielin, il suo nuovo album, preannunciato da diversi post sui social, uscirà il 24 febbraio. Il titolo di questo progetto discografico è “Cani Sciolti”, già disponibile per il preorder, pubblicato con etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Ad anticipare l’album è appena uscito il brano intitolato “Un bosco”. Un pezzo in cui le note introduttive del pianoforte portano in un luogo sospeso tra presente e passato, nostalgia, ricordo e crescita.

I fan hanno potuto godersi la Michielin nella veste di conduttrice di uno degli show di punta di Sky. La conduzione della cantante, che solo 10 anni fa calcava lo stesso palco come concorrente è senza dubbio una delle scommesse X Factor vinte per l’edizione 2022. L’artista ha portato sul palco la sua duplice esperienza, sia di ex concorrente, sia di cantante affermata, mettendosi e sentendosi dalla parte dei ragazzi in gara. E insieme a loro ha concluso alla grande l’esperienza della conduzione, esibendosi in uno straordinario medley con ognuno dei finalisti nel corso dell’ultima serata, sul palco del Forum di Assago.

Esordio giovanissima e oltre 10 anni di carriera

Classe 1995, Francesca Michielin ha esordito giovanissima proprio sul palco del talent show, aggiudicandosi la vittoria, a soli sedici anni, della quinta edizione di X Factor. Scommessa vinta senza dubbio da Simona Ventura, che all’epoca era la capitana della squadra delle Under Donne. L’esordio nel mondo discografico è avvenuto nel gennaio del 2012 con il singolo “Distratto”, presentato proprio come inedito sul palco di X Factor, composto per lei da Elisa e Roberto Casalino.

Nel corso di 11 anni Michielin è insieme ad altri colleghi, come Maneskin, Mengoni, Noemi, una delle scommesse xFactor che hanno superato di gran lunga le aspettative. A riprova che questo si conferma essere, anno dopo anno, un talent di alta qualità, che più di ogni altro dà un indirizzo e un contributo notevole alla musica italiana contemporanea. Nel corso di una decade, Francesca Michielin ha pubblicato cinque album, contando anche Cani Sciolti, e guadagnato tanti premi e riconoscimenti, tra cui anche il Tim Music Awards Speciale per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera.

Nel frattempo si è diplomata e poi laureata in Canto Jazz al conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha pubblicato un romanzo e condotto un programma a tema ambiente su Sky Nature, che gli ha aperto le porte per la sedicesima edizione di XFactor. Tantissime le collaborazioni collezionate nel corso degli anni, molte delle quali hanno impreziosito l’album Feat (Stato di Natura) pubblicato nel 2020. Il disco comprendeva tra l’altro brani creati con il contributo di Mahmood, Fabri Fibra, Coma Cose, Måneskin.

Parte il tour nei teatri

Il nuovo album di Francesca Michielin, Cani sciolti, contiene 12 tracce, tra cui vi sono anche i singoli lanciati negli ultimi mesi: Bonsoir e Occhi grandi grandi, presentato proprio nel corso della finale di X-Factor. Le notizie sull’uscita dell’album sono accompagnate anche dalle date ufficiali della tournée teatrale “Bonsoir! – Michielin10” che parte con due date dalla sua città natale, Bassano del Grappa. La tournée prosegue nei teatri di tutta Italia, passando da Pordenone, Trento, Roma, Cagliari, Firenze, Napoli e prevede molte altre date, di cui alcune già sold out.

Nel corso dei concerti, la Michielin proporrà i brani del nuovo disco e i suoi vecchi successi. Intanto i fan possono continuare a seguirla sui social, dove la polistrumentista riscuote tantissimo successo. Anche grazie alle sue recenti prese di posizione contro i commenti dei follower. Solo qualche settimana fa, infatti, Francesca Michielin ha fatto parlare di sé per un video su TikTok in cui rispondeva direttamente agli haters. In particolare a coloro che la attaccavano con commenti sul suo peso e sulla sua condizione fisica.

Nel video l’artista ha invitato tutti a riflettere e pensarci un po’ prima di commentare e soprattutto a ragionare sull’utilità del proprio commento. Ha concluso il suo appello con un invito alla gentilezza, sottolineando come molto spesso i commenti possono ferire e provocare dolore, oltre che essere totalmente inutili.

Aperte le nuove selezioni di X Factor

La musica non si ferma mai per Francesca Michelin, così come non si fermano i sogni di coloro che vogliono sfondare in questo mondo e coloro che sono pronti a puntare su nuove scommesse. X Factor infatti ha riaperto i casting per l’edizione del 2023. Basta andare sul sito ufficiale di X-Factor Sky e compilare il form di iscrizione.

La ricerca di nuovi talenti è aperta a tutti i solisti, band e gruppi vocali. Tra i requisiti l’età minima di almeno 16 anni. Le selezioni si articolano in vari step, con una prima scrematura in base a uno o più provini. Dopo aver superato il pre-casting si accede alle audition, durante le quali si avrà l’opportunità di esibirsi di fronte ai quattro giudici. Questi determineranno una scrematura ulteriore per l’accesso ai Bootcamp e agli Home Visit, che consentono l’accesso ai live del talent show.