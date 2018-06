Elezioni Catania 2018: i candidati e le liste

La Regione Sicilia ha deciso di varare, qualche anno fa, nuova legge elettorale: basta prendere il 40% al primo turno per vincere le amministrative. Un obiettivo facilmente raggiungibile dal candidato del Centrodestra, Pogliese.

A Catania, infatti, la destra unita ha raggiunto il 32% alle politiche con l’uomo di punta forzista che è riuscito a portare dalla sua parte anche pezzi di centrosinistra. Per questo il 40% non sembra così impossibile da raggiungere. Per contrastare quella che, ad oggi, appare una facile vittoria della destra nazionale, il Movimento 5 stelle ha deciso di candidare il professor Giovanni Grasso.

Avversario che non sembra impensierire Pogliese, il quale teme di più Bianco, che è sindaco uscente, giunto ormai al suo quinto mandato da sindaco.

I candidati sindaci di Catania