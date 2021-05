Elezioni Comunali Napoli 2021, PD e M5S alleati: chi è il candidato?

I vertici locali di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno finalmente chiuso l’accordo politico che porterà le due forze a correre insieme alle elezioni comunali che decideranno il prossimo sindaco di Napoli. L’incontro decisivo per la formalizzazione dell’intesa è avvenuto a Posillipo poco fa ma ancora non è stato ufficializzato il nome del candidato sindaco che sarà sostenuto dalla coalizione.

L’intesa tra PD e M5S a Napoli rappresenta un esperimento politico di valenza anche nazionale: infatti, le due forze politiche un tempo acerrime nemiche hanno governato per un anno e mezzo insieme e adesso sono a lavoro per provare a mettere in piedi un’alleanza stabile che possa permettere all’universo che ruota intorno al Centrosinistra di poter provare a competere con il Centrodestra.

Chi è il candidato di PD e M5S a Napoli?

Non è ancora noto ufficialmente il nome del candidato sindaco che alle prossime elezioni comunali di Napoli sarà sostenuto congiuntamente da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Stando alle indiscrezioni di stampa che stanno circolando in queste ore, il più probabile candidato dovrebbe essere l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi anche se il nome del presidente della Camera Roberto Fico resta in corsa. Fare previsioni sulle elezioni comunali di Napoli al momento non è facile ma è abbastanza facile immaginare le difficoltà che il nuovo primo cittadino dovrà affrontare nella gestione di un Comune dal punto di vista finanziario in difficoltà.

Proprio la condizione delle casse comunali sembrerebbe sia il motivo dei tentennamenti di alcuni candidati che ancora non sono sicuri di voler accettare la difficile sfida resa ancora più complessa dalla gravissima crisi innescata dalla pandemia in corso. Come detto, le elezioni comunali di Napoli, oltre al grandissimo valore locale, hanno una rilevanza anche di carattere nazionale poiché il capoluogo campano sarà l’unica grande città chiamata al voto che vedrà un candidato unico per Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

La città di Napoli è stata guidata negli ultimi dieci anni da Luigi De Magistris che, dopo due mandati, ha deciso di lasciare il suo incarico e tentare una nuova sfida candidandosi alla guida delle Regione Calabria in cui ha vissuto le sue prime esperienze da magistrato.