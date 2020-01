Grande Fratello Vip 2020: diretta della quarta puntata ed eliminato

Chi sarà l’eliminato della quarta puntata del Grande Fratello? Il televoto deciderà chi tra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis, finiti in nomination nella puntata di mercoledì 15 gennaio, lascerà la Casa più spiata d’Italia. Al timone del Gf, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.40 circa, ci sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Un filmato ha ripercorso gli ultimi giorni di vita nella Casa. Altro tema interessante sarà l’approfondimento di quanto confessato da Adriana Volpe a proposito del rapporto professionale con la Rai e gli ingressi nella Casa di Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori. Pupo ha rivelato a tal proposito: “Magalli si arrabbiò con Adriana perché aveva rivelato la sua età, pensa se avesse rivelato il peso”.

Grande Fratello Vip 2020: gli Ospiti

Gli ospiti della quarta puntata saranno Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan. Cecchi Gori è l’ex marito di Rita Rusic: dopo anni di guerre, i due si sono riavvicinati e si ritroveranno questa sera uno di fronte all’altra. Quanto alla showgirl, ex moglie di Pago, ritroverà il cantante a distanza di una settimana esatta dall’incontro con Serena Enardu che aveva chiesto di potere restare qualche giorno nella Casa per tentare di recuperare la storia con Pacifico Settembre.

Grande Fratello Vip 2020: le polemiche su Alfonso Signorini

Alfonso Signorini nei giorni scorsi era finito nel mirino delle critiche per il caso di Elisa De Panicis, la concorrente del GT Vip 4 e modella e influencer, che ha pronunciato frasi offensive nei confronti dei napoletani: “Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”. Parole che avevano scatenato delle polemiche sui social network, al punto tale che gli utenti chiedevano l’eliminazione della stessa dal programma, sebbene non sia avvenuta nella puntata andata in onda il 15 gennaio.

Al coro delle proteste si è aggiunto anche il Movimento Neoborbonico, il quale ha inviato al giornalista e conduttore del Gf Vip 2020, una vocabolario di napoletano. Ecco la nota dei neoborbonici:

“Sono tanti, purtroppo, quelli che lo seguono. Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV). Nell’attesa di una risposta, il Movimento Neoborbonico ha inviato ad Alfonso Signorini, conduttore e curatore della trasmissione, un vocabolario napoletano da consegnare alla signorina in questione per illustrarle, se riuscirà a leggerlo e ad apprezzarlo, la ricchezza, l’antichità e le meraviglie di una lingua napoletana utilizzata da poeti, cantanti, attori e artisti da secoli e in tutto il mondo”.

Grande Fratello Vip 2020: la querelle tra la Volpe e Magalli

Un tema spinoso è il rapporto divenuto teso negli ultimi anni tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli.

Negli ultimi giorni la conduttrice aveva confessato a Barbara Alberti:

Ha insinuato una cosa gravissima. Sono l’unica durata accanto a lui, le ha cambiate tutte. Lui doveva rimanere e il resto doveva cambiare. Provvedimenti non ce ne sono mai stati. Quando una donna avrà il coraggio di denunciare visto quello che è successo a me? Lui non si è mai scusata”.

Durante la diretta, invece, Adriana ha confermato quanto già raccontato e ha aggiunto ulteriori dettagli:

La cosa che più mi ha ferito non sono le parole di Giancarlo ma il fatto che esista una commissione delle Pari Opportunità in Rai, che dovrebbe essere un ente garante, che nonostante tutti gli articoli di giornale usciti sull’accaduto, ha detto che non sapeva niente di questa storia”.

E su Magalli:

Il muro tra noi si può sfondare se arrivano scuse sincere. Ha detto addirittura che non parla con le bestie, poi si è schermato dietro l’ironia. Chiese scusa in diretta per quello che era accaduto in puntata perché fu costretto a farlo ma dopo quel momento non mi ha più salutato né guardato negli occhi”.

Signorini ha commentato questa la vicenda con una battuta sulla sua vita personale e professionale. “Fare la pace è meglio, fare la guerra fa venire le rughe. Barbara D’Urso e io lo sappiamo benissimo” ha dichiarato infatti il conduttore facendo riferimento al rapporto presumibilmente complesso vissuto con la conduttrice.

Grande Fratello Vip 2020: la storia di Pago

Un messaggio inviato da Miriana Trevisan ha commosso Pago. “Noi ti siamo vicini. Il nostro bambino si diverte quando ti vede parlare con gli altri e divertirti. Non vuole che tu soffra. Ti ho visto soffrire per amore ma so che sei forte. La cosa più importante è la serenità nel cuore, quella mantienila. Nicola vuole che tu gli insegni a suonare quando tornerai”. Parole forti e dolci che hanno fatto piangere il cantante il quale ha dichiarato: “Miriana è una donna indispensabile, ho bisogno che stia vicina a me e a Nicola, che sia presente e forte”.