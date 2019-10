Halloween 2019 in Campania: Eventi e Feste da non perdere

Sono giorni frenetici per chi ancora non ha deciso dove festeggiare questo Halloween 2019. Ecco tutte le feste e gli eventi più imperdibili che si svolgeranno quest’anno in Campania tra Napoli, Caserta e Avellino.

Halloween ha oramai superato definitivamente l’Oceano Atlantico per imporsi anche nelle nostre tradizioni. Anche questo 31 ottobre 2019 sarà ricco di eventi organizzati in tutta Italia ma, soprattutto, in Campania dove ci saranno feste e appuntamenti imperdibili in luoghi assolutamente adatti alla serata. Andiamo a passare in rassegna alcuni dei migliori eventi di Halloween 2019 in Campania da non perdere.

Halloween 2019 a Napoli

Ovviamente il capoluogo campano non può che essere sede di una grandissima varietà di feste ed eventi speciali per festeggiare Halloween in maniera originale. Per chi volesse vivere questo Halloween 2019 in maniera originale, magari con i propri figli, allo Zoo di Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre ci sarà la possibilità di vivere l’atmosfera della festa della paura con tour notturni della struttura, visite in maschera e un menù speciale per festeggiare l’evento. Al Museo del Sottosuolo invece il protagonista sarà il mitico conte Dracula, uno dei personaggi più richiamati ogni anno ad Halloween: infatti, sarà messo in scena un adattamento teatrale del celebre film ”Dracula, Bram Stoker” di Francis Ford Coppola.

Halloween 2019: gli eventi ad Avellino

Nonostante le ritrosie di qualche esponente religioso, Halloween sarà festeggiato in grande stile anche ad Avellino dove sono in programma eventi e feste. Al Castello Lancellotti sarà messa in scena ”Dottor Jekyll e Mister Hyde” nella suggestiva sala d’armi. Il prezzo del biglietto sarà di €15 e gli spettacoli previsti sono due: uno alle 17:00 e l’altro alle ore 20:00. Per un Halloween più soft e ”tradizionale” ci si potrà rinchiudere nel Centro Commerciale di Mercogliano che, dalle 16:30 alle 20:30, offre animazione, giochi e spettacoli di magia per i più piccoli. Un’Halloween più all’insegna della gastronomia sarà quello organizzato dalla Proloco di Castelvetere che organizza un evento che vedrà numerosi stand gastronomici ed esibizioni di artisti di strada tra le stradine del centro storico del paese.

Halloween 2019 a Caserta

Anche la città vanvitelliana è pronta a offrire una discreta scelta agli appassionati dell’affascinante festività di Halloween: infatti, oltre alle tradizionali feste nei locali più rinomati della città, sono previsti anche alcuni eventi molto interessanti per i bambini. In particolare vi segnaliamo la bella iniziativa organizzata al castello di Mignano Monte Lungo che, per promuoversi dopo il recente restauro, per Halloween offre l’ingresso gratuito a tutti e dei giochi di luce che renderanno le suggestive sale della struttura ancora più affascinanti.