I Negrita: Carriera, Discografia e Notizie sul gruppo rock a Sanremo 2019

Il gruppo rock composto da Paolo “Pau” Bruni, Cesare “Mac” Petricich, Enrico “Drigo” Salvi, Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo “Ghando” Gagliano, Cristiano Dalla Pellegrina, conosciuto come I Negrita, è uno dei più influenti e dei meno catalogabili del panorama musicale degli ultimi venticinque anni. La sua fama deriva da pezzi di successo come “Magnolia”, “Rotolando verso sud”, “Che rumore fa la felicità?”, “Gioia infinita” e “Brucerò per te”. Il gruppo rock gareggerà a Sanremo 2019 nella sezione Big con il singolo “I ragazzi stanno bene” e festeggerà il suo ritorno alla kermesse musicale che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai 1.

Carriera

Il gruppo rock nasce negli anni Novanta a Capolona, nella provincia di Arezzo, in Toscana. Negli anni Ottanta prende lo pseudonimo Gli Inudibili, nel 1991 diffonde due sue demo (infruttuosamente) e nel 1992 raggiunge la formazione definitiva: Paolo “Pau” Bruni, Cesare “Mac” Petricich, Enrico “Drigo” Salvi, Franco “Frankie” Li Causi e Roberto “Zama” Zamagni. Dallo stesso anno prende il nome I Negrita dalla canzone dei The Rolling Stones “Hey Negrita”, firma un contratto con la PolyGram (Universal Music Group) e comincia a esibirsi dal vivo nel circuito dei club della penisola.

Nel 1993 registra la sua terza demo, che è il preludio al debutto del primo album, “Negrita”. Nel 1994 pubblica il primo disco, anticipato dal brano “Cambio” e la collaborazione con Ligabue nel singolo “L’han detto anche gli Stones”, contenuto nel suo EP “A che ora è la fine del mondo?”. Nel 1995 esce il secondo album, “Paradisi per illusi”, che mostra le trasformazioni nei ritmi e nelle metriche.

Nel 1997 pubblica il terzo disco, “XXX”, registrato negli USA. Successivamente escono le colonne sonore dei film “Tre uomini e una gamba” e “Così è la vita” del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 1999 pubblica il quarto EP, “Reset”, che riscontra ottimi esiti di vendita.

Nel 2001 esce il quinto album, “Radio Zombie”, in cui tornano le sue radici musicali. Nel 2003 partecipa alla 53esima edizione di Sanremo con la canzone “Tonight” e pubblica la raccolta di inediti “Ehi! Negrita”. Nel 2005 esce il sesto disco “L’uomo sogna di volare”.

Nel 2008 pubblica il settimo EP, “HELLdorado”, caratterizzato dai suoni e dalle suggestioni dei viaggi sudamericani. Il 24 aprile 2009 esce un album live, “Venerdì 27 febbraio 2009 – Atlantico Live Helldorado Tour – Roma”, disponibile solamente su iTunes. Nel 2011 “Dannato vivere”, ottavo disco pubblicato, lega i suoi temi a un momento doloroso del vissuto privato del cantante.

Nel 2012 esce un EP live, “Negrita Live”, che comprende un DVD e le registrazioni dell’ultimo tour di “Dannato vivere”. Nel 2015 pubblica “9”, il nono album, come il titolo suggerisce. Nel 2018 esce il decimo disco, “Desert Yacht Club”; un manifesto musicale sulla sua filosofia.

Il 21 dicembre 2018 è stato annunciato che gareggerà a Sanremo 2019 nella categoria Big con il brano “I ragazzi stanno bene”.

Discografia

1994 – “Negrita”

1995 – “Paradisi per illusi”

1997 – “XXX”

1999 – “Reset”

2001 – “Radio Zombie”

2005 – “L’uomo sogna di volare”

2008 – “HELLdorado”

2011 – “Dannato vivere”

2015 – “9”

2018 – “Desert Yacht Club”

Notizie

I Negrita parteciperanno alla 69esima edizione di Sanremo e in questa occasione presenteranno sul palco una raccolta di 33 successi e 3 inediti per festeggiare i loro venticinque anni di carriera oltre al loro ritorno nella Città Della Canzone Italiana. Non c’è bisogno di conferme. Infatti, lo ha detto il gruppo rock stesso, in un post ufficiale sui social media:

Ci siamo! Che il #viaggio abbia inizio. Da oggi parte l’avventura sanremese che ci rivedrà sul palco dell’Ariston dopo 16 anni 16! Lo sapete già, il pezzo si chiama “I RAGAZZI STANNO BENE”, ma quello che non sapete ancora è che per questa occasione abbiamo deciso di pubblicare il nostro secondo #Best. Il primo uscì esattamente per il Sanremo 2003. Sarà una mega-mega raccolta con i 33 pezzi più emozionanti della nostra carriera e 3 #inediti targati 2019! Portò bene nel 2003… Quindi bissiamo! Oggi Milano a scattar foto e prime interviste. On the road again!

