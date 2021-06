Italia-Austria, Euro 2020: Data, Orario, Diretta TV e probabili formazioni

Sarà l’Austria l’avversaria che l’Italia di Roberto Mancini dovrà affrontare per guadagnarsi il posto ai quarti di finale di Euro 2020. Andiamo insieme a scoprire come seguire in diretta TV la partita e cosa aspettarci da questa delicatissima sfida.

Dopo il grandissimo entusiasmo generato dalle tre partite del girone eliminatorio disputatesi a Roma, adesso è il momento di iniziare a fare sul serio per gli azzurri che stanno diventando sempre più una delle squadre più temute del torneo. Sabato alle ore 21:00 presso il prestigioso stadio di Wembley è previsto il calcio d’inizio dell’ottavo di finale tra Italia e Austria che rappresenterà la prima partita da dentro o fuori per i ragazzi di Roberto Mancini.

Gli azzurri vengono da un girone dove hanno mostrato tutte le potenzialità del loro calcio seppure contro avversari indubbiamente di modesta caratura. Gli austriaci arrivano a questa sfida dopo un percorso molto più travagliato che li ha costretti a dover battere l’Ucraina all’ultima giornata per poter staccare il pass per gli ottavi di finale.

Dove seguire in TV Italia-Austria?

Italia-Austria andrà in diretta TV su Rai Uno e su Sky Sport. A raccontare la partita ai clienti Sky sarà la solita coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi mentre il servizio pubblico affiderà la narrazione del match ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il pre-partita della pay TV satellitare sarà condotto da Alessandro Bonan e prenderà il via a partire dalle ore 20:00 mentre su Rai Uno il collegamento è previsto subito dopo il TG1 della sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Italia-Austria: diretta streaming gratis

Italia-Austria sarà trasmessa in streaming anche su RaiPlay, Sky Go e Now. Sulla piattaforma digitale della Rai sarà possibile seguire la partita commentata dai The Jackal e dai loro ospiti ma, ovviamente, sarà comunque disponibile la telecronaca ”tradizionale” di Alberto Rimedio e Antonia Di Gennaro. Sia RaiPlay che Now sono disponibili su PC, smartphone, tablet e smart TV compatibili.

Italia-Austria: probabili formazioni

Non è facile al momento prevedere le probabili formazioni di Italia-Austria: infatti, fortunatamente il ct Mancini ha a sua disposizione una rosa molto ampia e le possibili alternative sono tante in tutti i ruoli. L’undici che scenderà in campo a Wembley sarà sicuramente molto simile a quello delle prime due partite contro Turchia e Svizzera anche se delle modifiche sono possibili. I dubbi principali riguardano il centrocampo dove il rientrante Verratti, reduce da buoni novanta minuti contro il Galles, dovrà convincere Mancini e riportare Locatelli in panchina dopo le ottime prestazioni offerte in assenza del centrocampista del PSG.

In attacco molto probabilmente Ciro Immobile riprenderà il suo posto al centro del tridente che dovrebbe essere completato da Lorenzo Insigne sulla sinistra e uno tra Chiesa e Berardi sulla destra. In difesa l’unico dubbio dovrebbe riguardare la fascia destra che sarà occupata da uno tra Di Lorenzo, Florenzi e Toloi.

Sulla fascia sinistra tornerà Spinazzola che con la sua capacità di spinta rappresenterà un’arma importantissima per l’Italia mentre la coppia di centrali, salvo problemi di condizione fisica, dovrebbe essere composta da Bonucci e Chiellini. A difendere i pali azzurri sarà senza ombra di dubbio Gianluigi Donnarumma il quale ha recentemente effettuato le visite mediche necessarie a sottoscrivere il ricco contratto che lo legherà al PSG nelle prossime stagioni.