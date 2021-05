Italia in zona gialla a maggio: regioni e fino a quando

L’Italia si tingerà di giallo a partire da lunedì 17 maggio, come dimostrano gli ultimi dati relativi all’indice RT nazionale che registra una riduzione dello 0,86 contro lo 0.89 della settimana precedente. Pertanto, quelle regioni come Sicilia e Sardegna, torneranno a riaprire ristoranti, cinema, teatri e tanto altro oltre che favorire gli spostamenti fin qui limitati. L’unica Regione a restare in bilico è la Valle d’Aosta. Nel pomeriggio sarà ufficializzata la nuova mappa dei colori realizzata dal consueto monitoraggio.

Italia in zona gialla, le Regioni

Da lunedì 17 maggio le regioni che dovrebbero confermare la zona gialla sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento. Ad esse si uniranno Sicilia e Sardegna, sino ad ora in arancione, che negli ultimi giorni registrano dati confortanti.

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, invece, attualmente in zona arancione, il governatore Erik Lavevaz ha inviato una lettera al ministro Speranza per procedere con il passaggio di fascia. “L’indice Rt è sotto la soglia dell’1 da oltre un mese e l’incidenza dei nuovi casi è attorno a 150 su 100mila abitanti” ha precisato il presidente valdostano. Lavevaz.