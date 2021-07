Italia – Spagna: probabili formazioni e diretta TV ( Europei di calcio 2020 )

L’Italia guidata da Roberto Mancini approda alle semifinali degli Europei. Dopo la vittoria contro il Belgio sale l’attesa per la sfida contro la Spagna di Luis Henrique. Scopriamo quale formazione intende schierare il ct per conquistare l’agognata finale di Wembley.

Dove vedere la partita

La semifinale degli Europei di calcio 2020 si giocherà allo stadio Wembley di Londra e sarà visibile in chiaro su Rai Uno a partire dalle 21:00. Sarà disponibile anche i streaming sulle piattaforme Rai Play e Sky Go.

Conferenza stampa

Il commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle semifinale degli Europei ha sottolineato l’importanza di questa gara cercando al contempo di allentare la crescente tensione:<< Quando si avvicina una partita la tensione c’è. Prima no, bisogna cercare di essere freddi per fare meno errori possibili ma quando si avvicina il fischio d’inizio penso che arrivi per tutti >>. In merito ai prossimi rivali:<< Credo che sarà una partita difficile come lo è stata con il Belgio. Giocano in maniera differente e quindi dovremo prepararci ad una partita con tante difficoltà. Sapevamo che l’Austria era una squadra molto aggressiva e che avremmo trovato delle difficoltà, e così è stato. La Spagna è straordinaria, da anni, nonostante ci sia stato un ricambio rimangono comunque fortissimi >>. Incalzato sulla probabile formazione e ai dubbi emersi sulla condizione di Ciro Immobile Mancini ha affermato:<< Immobile è la Scarpa d’Oro, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo >>.

Probabili formazioni

Durante l’ultima gara contro il Belgio Spinazzola si è infortunato rompendosi il tendine di Achille. Il suo Europeo è terminato e contro la Spagna il suo posto verrà preso da Emerson Palmieri che ha fatto molto bene durante le fasi preliminari di questa manifestazione. L’unico dubbio per Mancini è la riconferma di Ciro Immobile che nelle ultime due partite ha ampiamente deluso. Anche Luis Henrique deve fare i conti con l’infortunio di Sarabia che potrebbe essere sostituito da Dani Olmo o da Oyarzabal.

Italia (4-4-3): Donnarumma, Emerson Palmieri, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Jorginho, Verratti, Barella, Insigne, Chiesa, Immobile

Spagna (4-4-3):Unai Simon, Jordi Alba, Laporte, Eric Garcia, Azpilicueta, Busquets, Pedri, Koke, Olmo, Morata, Moreno