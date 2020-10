Lazio-B. Dortmund: Diretta tv e formazioni (Champions League 2019-2020)

Ritorna protagonista la Lazio in Champions League dopo ben 13 anni dall’ultima esperienza sul palcoscenico calcistico più ambito. Il debutto in casa contro i tedeschi del Borussia Dortmund potrebbe dar vita ad una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Dove vedere la partita

La partita tra Lazio e Borussia Dortmund si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile a partire dalle 21:00 per i clienti Sky sul canale Sky Sport Uno.

Probabili formazioni

Lazio

Dopo la ripresa del campionato in estate la Lazio ha palesato numerose difficoltà rischiando perfino di compromettere quanto fatto nella prima parte di stagione. Prima del lockdown la squadra di Simone Inzaghi volava letteralmente in testa al campionato insieme alla Juventus con la netta impressione di potersi giocare la lotta per lo scudetto. In estate però il rendimento è stato di gran lunga inferiore con nelle prime giornate di Serie A dove nell’ultima giornata i biancocelesti sono stati battuti per 3-0 dalla Sampdoria. Contro il Borussia Dortmund peseranno ancora le assenze di Radu e Lazzari, mentre dovrebbe tornare tra i titolari Luiz Felipe. Nel classico 3-5-2 giocherà in porta Strakosha con Acerbi, Luiz Felipe e Patric nella difesa a tre. Sulle fasce toccherà a Fares e Marusic macinare km su km per coprire e rifornire le punte con i cross. In mezzo al campo c’è spazio per Lucas Leiva davanti la difesa con Luis Alberto e Milinkovic-Savic nel ruolo di mezze ali. In attacco ritorna Ciro Immobile, dopo un turno di riposo in campionato per squalifica, in coppia con Corrrea.

Borussia Dortmund

Anche il tecnico della formazione tedesca deve fare i conti delle pesanti assenze in difesa. Mancheranno infatti Schmelzer, Aaknji e l’ex juventino Emre Can. In porta toccherà al turco Burki con Delaney, Hummels e Piszczek nella difesa a tre. Witsel e Bellingham giocheranno a centrocampo con Guerreiro e Meunier sulle fasce. In attacco Reus esordirà dietro alle punte Haaland e Sancho.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Fares, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile, Correa

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Burki, Delaney Hummels, Piszczek, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Meunier, Reus, Haaland, Sancho