Maltempo a Roma: evacuato un asilo con 40 bambini

Roma quest’oggi è stata colpita da un violentissimo nubifragio che ha causato danni e disagi in vaste aree della città. In via Castelnuovo di Porto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per permettere l’evacuazione di un asilo nido al cui interno di trovavano circa 40 bambini e 6 addetti. Per fortuna non risultano esserci feriti ma sicuramente i cittadini romani non stanno vivendo un pomeriggio facile visti gli allagamenti di molte strade che stanno diventando molto difficili da percorrere.

Una delle aree più colpite è stata quella di Roma Nord, in particolare la zona di Ponte Milvio le cui strade sono finite letteralmente sott’acqua causando disagi e, soprattutto, l’ira dei commercianti i quali, naturalmente, tutto avrebbero voluto in questa fase meno che dover fare i conti con gli ennesimi fenomeni meteo avversi che, purtroppo, a Roma sono frequentemente causa di grossi problemi.

Maltempo a Roma: le polemiche politiche

Il nubifragio di Roma ha, ovviamente, innescato anche delle polemiche politiche. Esponenti di forze avverse alla sindaca Raggi hanno riproposto in maniera ironica alcuni tweet pubblicati ai tempi dell’amministrazione Marino da parte dell’allora consigliera di opposizione che invitava i cittadini a gonfiare i canotti in caso di pioggia.

Molto duro è stato anche il candidato sindaco del PD Roberto Gualtieri che ha invitato l’amministrazione a provvedere alla pulizia dei tombini per evitare che a Roma diventi necessario l’utilizzo del MOSE come a Venezie. Quello dei danni da maltempo è una problematica che da diverso tempo affligge la Capitale che non di rado finisce sott’acqua anche in presenza di precipitazioni non eccessivamente forti.

Ovviamente, simili circostanze, soprattutto in prossimità delle elezioni comunali, diventano facilmente terreno di scontro tra le forze politiche che si stanno contendendo l’arduo compito di portare la città fuori dalle difficili condizioni in cui versa ormai da moltissimi anni.