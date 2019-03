Mondiali Biathlon 2019: Diretta Tv ed Orario Gare

Ad Ostersund in Svezia, partiranno i Mondiali 2019 per quanto riguarda il Biathlon, tutto il calendario con le gare, scopriremo l’orario e la diretta tv per seguire gli eventi in cui si assegneranno le medaglie, molte le speranze azzurre, specie al femminile, vediamo quali.

Le aspettative al Mondiale di Biathlon

Dal 7 al 17 marzo si disputeranno i campionati del Mondo di Biathlon, sport in cui si abbina lo sci di fondo alla precisione al poligono. Le speranze per l’Italia, portano a due nomi, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, le due azzurre si trovano nelle prime due posizioni in Coppa del Mondo, dopo questo appuntamento, valido anch’esso per la World Cup, ve ne sarà un altro ad Oslo, in cui verrà assegnato l’ambito titolo.

L’Italia punta però anche alla conquista del titolo iridato, ne ha vinti 6 in tutta la sua storia, l’ultimo fu Pallhuber nella 10 km maschile nel 1997. I presupposti sono ambiziosi come non mai nei 12 appuntamenti previsti per tale rassegna. Saranno 8 gare individuali e 4 di squadre, tra cui 2 miste, quella classica con due donne ed altrettanti uomini e la singola con ciascun atleta per ogni genere. Proprio la staffetta mista, bronzo alle ultime due Olimpiadi, come Windisch nella gara sprint individuale, sarà il primo evento del Mondiale, la cui diretta tv sarà visibile su Eurosport, mentre per lo Streaming basterà collegarsi sul sito Streaming della Federazione di Biathlon. Ecco il calendario completo con l’orario e le date di ogni gara.

CALENDARIO COMPLETO