Nazionali Amichevole, Argentina-Italia: 2-0 Risultato Finale

L’Italia ospita la Nazionale Argentina per la prima delle due amichevoli internazionali che gli azzurri avranno in questa sosta dei vari campionati. Non saranno degli esami pre Mondiale visto che Buffon e compagni non hanno centrato la qualificazione ma potrebbero dire qualcosa di più in merito al futuro del ct e non solo.

Di Biagio, infatti, potrebbe giocarsi la panchina della Nazionale e deve cercare di impressionare questa sera e mercoledì contro l’Inghilterra per convincere la FIGC a puntare su di lui senza sondare altri allenatori.

Intanto, l’ex centrocampista dell’Inter ha deciso per il 4-3-3 con Buffon in porta, Rugani al fianco di Bonucci con Spinazzola e Florenzi come esterni bassi. Mediana a tre con Pellegrini, Jorginho in regia e Verratti mentre l’attacco si comporrà da INsigne, Immobile e Candreva.

L’Argentina di Sampaoli, invece, lascia a riposo Messi per un fastidio muscolare e al fianco di Higuain, in attacco ci sarà Di Maria e Lo Celso. Biglia al centro del centrocampo giocherà con Lanzini e Paredes mentre Fazio affiancherà Otamendi in difesa.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Argentina (4-2-3-1): Romero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

CRONACA LIVE:

1 – Iniziata la partita

3 – Argentina in avanti con Di Maria che tenta il tiro dalla lunga distanza ma Buffon è attento

5 – Albiceleste in possesso del pallone

10 – Di Biagio invita i tre attaccanti a pressare alto

16 – Buffon si distende sul colpo di testa di Otamendi

20 – Tanti errori di Verratti in mediana

25 – L’Argentina sempre in avanti ma l’Italia per ora non ha rischiato nulla

30 – Di Maria, in azione personale, entra in area di rigore ma il suo tiro esce di qualche metro dalla porta di Buffon

40 – Paredes calcia dal limite dell’area di rigore, palla fuori di poco

43 – OCCASIONE ARGENTINA! Tagliafico s’inserisce ma Buffon respinge

45 – OCCASIONE ARGENTINA! Ancora Buffon che salva il risultato questa volta su Higuain che aveva calciato a botta sicura

45 -FINE PRIMO TEMPO: L’Argentina propone gioco e ha avuto anche qualche occasione da goal mentre l’Italia non è ancora riuscita ad entrare in partita.A tra poco per il secondo tempo!!!

47 – OCCASIONE ITALIA! Insigne si divora il vantaggio a tu per tu con Caballero

48 – OCCASIONE ARGENTINA! Lanzini di testa colpisce male e la palla esce alta sopra la traversa

56 – Di Maria ancora dalla distanza ma Buffon para facile

57 – Itala in avanti con Chiesa che crossa bene ma Insigne non arriva in tempo sul pallone

60 – OCCASIONE ITALIA! Immobile spara addosso a Caballero che era in uscita

61 – Entra Candreva, esce Chiesa

62 – Candreva, appena entrato, ci prova dalla distanza ma para ancora Caballero

63 – Entrano Banega per Paredes e Perotti per Di Maria

67 – Insigne tenta a giro ma Caballero allontana e poi in due tempi il secondo del Chelsea para la staffilata di Jorginho dal limite

70 – Esce Verratti ed entra Cristante

73 – Immobile sostituito da Cutrone

75 – GOAL ARGENTINA: Banega duetta con Lo Celso dopo un errore in disimpegno di Jorginho e dal limite insacca a rete spiazzando Buffon

83 – OCCASIONE ARGENTINA! Buffon si supera parando con il pede un tiro di Perotti

84 – GOAL ARGENTINA: Lanzini piazza il pallone sotto l’incrocio dopo l’assist di Higuain. Italia troppo in avanti

90 FINE SECONDO TEMPO: L’Argentina s’impone per 2-0 sull’Italia che ha tenuto durante il primo tempo ma è caduta sul più bello. Banega e Lanzini affossano la prima Nazionale di Di Biagio che, dunque, parte con una sconfitta.