Pallavolo Serie A1: Il Gi Group Monza vince a Padova e va in Europa

Il successo al tie break a Padova da al Gi Group Monza un qualcosa di importante, la vittoria vale il suo primo passaggio a una coppa europea. Con il 3 a 2 alla Kioene Padova, la squadra maschile del Vero Volley si aggiudica la finale dei play off Challenge Unipol Sai, ottenendo così la possibilità di andare alla prossima Challenge Cup. A portare la squadra monzese al successo è stata sopratutto la grande prestazione di Donovan Dzvoronok, MVP con 24 punti, oltre ai Plotnytskyi autore di 18 punti . Poi da rilevare la grande grinta e concentrazione tenuta nel Tie Break. Nel primo set parte bene Padova e va su battuta buona di Cirovic sul 5 a 3. Poi sopo un suo errore due punti in battuta di Plotnytskyi Monza sul sul 6 a 5. Prosegue il Gi Group e su due errori padovani va sull’8 a 6. Qui è un batti e ribatti, di nuovo parità 8 a 8, poi Monza va sul 10 a 8, su bella battuta di Premovic e errore avversario.

Adesso risorge Padova e su buone giocate di Gozzo, Cirovic portano la squadra di casa al 14 a 9. Adesso accorcia il Monza 14 a 12 grazie a un bel filotto di Buti e Plotnytskyi. Anche qui i patavini reagiscono e il doppio punto di Cirovic li riporta al 16 a 12. I lombardi approfittando di qualche errore avversario si tengono in cosa sul 17 a 15, resistendo al 19 a 16, Padova adesso da più continuità al suo gioco arrivando al 22 a 18. Nel prosieguo si arriva al 23 a 20, con Dzavoronok che tiene sotto i suoi nel 23 a 18. Dopo il Time out del Gi Group, palla fuori di Cirovic, e muro di Buti fanno finire il set sul 25 a 21 per Padova. Nel secondo, punti alterni sino al 3 a 3, poi Padova fa il 5 a 3 su sbaglio di Plotnytskyi e punto di Gozzo. prosegue l’altalena, il Gi Group Monza va sul 5 a 5 grazie a a Dzavoronok, adesso sale la squadra ospite 8 a 6 con Dzavoronok e Finger in gran spolvero.

Ancora Dzvoronak a punto fa e si va al 10 a 7. Mister Baldovin chiama il time out, si va adesso al 12 a 7 con Dzvoronok in battuta. Gli ospiti fanno uscire la loro volontà di volere i 3 punti, Finger martella oltre la rete, Plotnytsky lo segue e il punteggio arriva, prima 14 a 8, poi 15 a 10 e 17 a 10. Non finisce qui gli ospiti, tengono il ritorno di Padova sul 22 a 17. Ma la Kione non ci sta e arriva al 20 a 23, ma ci pensano Plotnytskyi e un’errore di Travica al servizio a dare il 25 a 21 al Monza. Nel terzo set subito sul 3 a 0 il Monza, Padova ritorna vicino sul 3 a 2, poi ci pensano i lombardi Plotnytskyi, Barone e Finger a ristabilire le distanze sul 6 a 2. Dopo il time out chiesto da Baldovin, Volpato fa il 7a a 2, punto di Premovic, adesso arrivano due errori padovani, con il Gi Group avanti 9 a 3. Altro time out di Baldovin.

Appena si va in campo periodo di errori da ambo le parti, 11 a 6 poi Polo fa il 7 a 11. Punto per l’uno punto per l’altro sino al 13 a 9, ci pensa però Shoji e con due punti fa il 17 a 10. Adesso momento di pausa e rilassamento generale, errori al servizio delle due squadre, con i monzesi avanti su 20 a 14, tengono le distanze sino al 24 a 17, con Finger che da la botta finale del 25 a 18. Nel quarto parziale, subito su il Gi Group 4 a 2, time out voluto da Baldovin, al ritorno in campo su invasione 5 a 2 monzese, recupera sul 5 a 5 il Padova. Time out di Falasca, poi il campo da il 7 a 5 a Monza. Continui scambi punti, fanno risalire un coriaceo Padova 8 a 7, pareggia il conto Barone a muro su Nelli. Adesso punto a punto sino al 13 a 13, si rimane in equilibro sino al 15 a 15. Scappa il Kioene 17 a 15. Subito time out voluto da Falasco.

Tiene però sempre le distanze la squadra di casa sul 19 a 16 e 20 a 18. Con punto del super Dzavoronok Monza fa il 19 a 20. Dopo il giusto time out patavino, si rientra in campo , e c’è il 20 a 20 che da la carica ai monzesi, e con un pipe di Dzavoronok e palla out di Gozzo fanno il 22 a 20. Anche qui riscossa avversaria che vale il 22 a 22, 23 a 23, con finale ad alta tensione. Arrivano adesso due sbagli di Plotnytskyi che valgono il set per Padova. Si va al Tie Break, qui subito Padova avanti 3 a 1, che tiene le distanze andando sul 5 a 2, c’è la reazione Gi Group con muro di Barone e Botto, che valgono il pareggio.Time Out veneto, si prosegue a punto alterno, 6 a 6, e vantaggio casalingo sull’8 a 7. Dopo il cambio campo, e muro di Volpato del 9 a 7.

Monza visto che non si può scherzare, ha reagito con determinazione e gran gioco e con Finger, Langlois e Beretta è sul 10 a 9. Qui time out di Baldovin, al ritorno sul terreno di gioco ace di Shoji, poi errore, 11 a 9. Adesso Monza spicca il volo con l’onnipresente Dzavoronok, due punti che valgono il 14 a 10, poi chiude la partita lui murando Cirovic, dando la vittoria a Monza sul 15 a 10 e gran festa in campo.