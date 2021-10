Perché i social media non stanno cambiando il mondo e la protesta di Trieste ne è un chiaro esempio

Secondo uno studio condotto da 3 ricercatori, l’impatto della rete è molto meno invasivo di quello che possiamo pensare. Nonostante ormai utilizziamo i social network per esprimere opinioni, formarci ed informarci, cercare annunci di casa in affitto, annunci di insegnanti private a domicilio o annunci escort a Roma, quelle dei social restano “mobilitazioni da barraccone” più che veri e propri atti mossi a cambiare il mondo. Insomma nessun social riporterà in vita un nuovo ’68.

Il fatto che l’età d’oro dei social media coincida con una crisi della leadership globale, legata alla nostra incapacità di risolvere i grandi problemi che abbiamo di fronte, non è sorprendente. Né i leader carismatici né le folle che scendono in piazza sembrano in grado di rendere le grandi questioni abbastanza popolari da mobilitare e autorizzare la società ad agire, riducendosi così a fare baccano in rete. Questo fenomeno è quello che viene descritto dall’ex ministro venezuelano Moisés Naim come “Il paradosso della convivenza dei social media con la Fine del Potere”.

Negli ultimi anni, tuttavia, i social media sono stati il ​​catalizzatore di intense mobilitazioni che vanno dalla Primavera araba, ai regolamenti di conti online seguiti alle rivolte del 2011 in Inghilterra, fino allo sciopero dei portuali di Trieste degli ultimi giorni… Nella maggior parte di questi eventi, i social media sono stati gli animatori delle mobilitazioni, ma senza riuscire a realizzare il loro potenziale. Se i social riescono a mettere in scena i temi, non riescono a trasformarli, a realizzarli.

Per questi analisti di rete, è più che necessario capire perché i social media non sono riusciti a diventare un canale per costruire il cambiamento sociale. Mentre la comprensione dei processi di mobilitazione sociale è progredita, siamo lontani dall’essere arrivati ​​a una teoria affidabile.

In altre parole, mentre abbiamo sviluppato modelli in grado di prevedere la diffusione delle idee online, mancano modelli per prevedere il cambiamento del comportamento.

L’informazione non basta: come costruire incentivi al coinvolgimento?

Per i ricercatori, alcune esperienze di mobilitazione sociale hanno mostrato il ruolo delle modalità di incentivazione e non solo dell’informazione. La capacità di sfruttare le motivazioni personali delle persone spesso sembra essere un potente motore. Tuttavia, è chiaro che i social media stanno lottando per mantenere e promuovere la mobilitazione sociale.

Sono progettati per massimizzare le informazioni, la diffusione e la viralità, a scapito del coinvolgimento e del consenso. I social media di oggi si preoccupano più di diffondere informazioni che competono per l’attenzione delle persone, piuttosto che di incitare o reclutare all’azione.

Per i ricercatori, i social media commerciali (perché sono commerciali) hanno un “bias di viralità“, che porta la ricerca stessa a concentrarsi sulle dinamiche di diffusione delle informazioni, piuttosto che sul reclutamento per l’azione. I social network consentono di misurare molto bene la diffusione, ma molto meno altri processi come la riflessione, il processo argomentativo o la formazione del consenso. Tuttavia, questi sono fattori importanti per collegare il contenuto alla motivazione.

Mentre la diffusione delle informazioni è essenziale per la formazione di convinzioni, opinioni e atteggiamenti collettivi, gli incentivi svolgono un ruolo altrettanto importante. Convincere qualcuno è una cosa, ma reclutarlo, assumerlo per sostenere una causa richiede più tempo, fatica e rischio.

Per i ricercatori è essenziale trovare nuovi paradigmi sperimentali e nuovi strumenti di osservazione che promuovano non solo le dinamiche comunicative, ma anche altre dinamiche che coinvolgano la mobilitazione sociale. Per loro è fondamentale costruire una nuova generazione di social media che promuova la costruzione consensuale di un cambiamento duraturo.

Gli individui non sono atomi isolati. Senza una corretta struttura di incentivi, un gruppo di individui non può mobilitarsi in un collettivo capace di risolvere problemi sofisticati, o addirittura di cambiare la società questa è la tragedia di una società pienamente connessa.

Quando le persone discutono di questioni sociali online, è molto difficile per loro quantificare in modo affidabile l’importanza delle diverse questioni sollevate, in particolare lottando per mostrare consapevolezza (il numero di persone che si preoccupano di un problema) come la persistenza (per quanto tempo le persone si preoccupano) di questi problemi.

Per i ricercatori, ciò rende difficile stabilire soglie chiare di importanza per dare priorità ai problemi. Senza soglie significative per l’azione, tutte queste domande alternative finiscono per annullarsi a vicenda e portare alla pigrizia.

L’attenzione individuale e collettiva è finita. Se la capacità delle piattaforme di dedurre, manipolare e catturare l’attenzione sta migliorando, è chiaro che non promuovono il coordinamento e la costruzione di collettivi complessi. L'”obiettivo” non viene mai raggiunto.

Questo è il vero limite o gap dei social network.