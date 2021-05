Primo Appuntamento Crociera: Replica, Ascolti e Anticipazioni

Flavio Montrucchio è tornato protagonista della prima serata di Real Time con il suo nuovo programma Primo Appuntamento Crociera. La trasmissione rielabora un format già utilizzato in passato ma i risultati in termini di ascolti sono davvero notevoli: infatti, ieri Montrucchio è riuscito a far meglio della semifinale dell’Eurovision Song Contest con un distacco dalle principali reti generaliste abbastanza contenuto.

Il programma sostanzialmente consiste nel far viaggiare su una nave da crociera dei concorrenti in cerca di un nuovo amore. La replica della puntata per gli abbonati alla piattaforma Discovery+ è già disponibile e, visti i tanti ascolti televisivi, non è da escludere che presto diventi uno dei programmi più visti.

Ascolti Primo Appuntamento Corciera

La seconda puntata di Primo Appuntamento Crociera andata in onda ieri 18 maggio 2021 ha fatto registrare un dignitoso 2,5% di share corrispondente a una media di circa 600.000 spettatori sintonizzati sulle frequenze di Real Time. Come detto, si tratta di un buon risultato soprattutto se paragonato ai risultati ottenuti da diretti competitor come, per esempio, Rai 4 che ieri sera proponeva la diretta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest.

La sfida tra i principali cantanti europei di media ha tenuto incollati ai teleschermi solo 535.000 spettatori per uno share del 2,2% ma, ovviamente, va tenuto presente che nella semifinale di ieri sera non erano ancora presenti i Maneskin che rappresenteranno l’Italia alla kermesse. Naturalmente, molto lontani sono gli ascolti medi de Il Commissario Montalbano il quale, pur non potendo sfoderare un episodio inedito, ha comunque vinto la serata con il suo 20,6% di share.

Dove rivedere Primo Appuntamento Crociera?

Le puntate della nuova stagione di Primo Appuntamento Crociera sono disponibili in streaming sulla piattaforma Dicovery+. Gli episodi sono caricati sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda e possono essere fruiti dagli abbonati in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo che supporti l’applicazione. Per chi non può disporre di un abbonamento a Discovery+ Real Time programmerà delle repliche della trasmissione.