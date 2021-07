Quali sono le isole covid free italiane dove trascorrere le vacanze 2021?

Tutti vogliono partire per le vacanze dopo un altro anno segnato dal coprifuoco e dalle misure restrittive. Le isole covid free italiane sono la meta ideale per trascorrere una vacanza in tutta sicurezza. Scopriamo quali sono e quali regole si devono rispettare per trascorrere una piacevole villeggiatura.

La vaccinazione di massa delle isole italiane è divenuta ormai una realtà consolidata dopo l’esempio fornito dalla Grecia. Procida ha fatto da apripista alle altre che hanno seguito il modello campano dopo l’approvazione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Il progetto ha coinvolto principalmente le isole minori che corrono più rischi epidemiologici, non hanno presidi ospedalieri e numerosi collegamenti con la terraferma. Anche il Ministro del turismo Massimo Garavaglia ha approvato l’iniziativa dichiarando:<< È giusto prendersi cura delle isole minori, si tratta di piccole quote di popolazione invasa da grandi numeri. Alla fine sommando la popolazione di quelle più piccole si arriva a quanto la Lombardia vaccina in un giorno. Facciamolo e diamo un bel segnale al sistema turistico e al mondo che siamo pronti».

Quali sono le isole covid free?

La campagna vaccinale ha coinvolto 30 mete turistiche sparse su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di rilanciare il settore turistico creando delle località sicure per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. La Campania è stata la prima regione ad aver completato l’immunizzazione della popolazione grazie alla distribuzione di quasi 7000 dosi di vaccino. In Europa è stata la Grecia il primo stato che ha vaccinato i residenti delle isole del Mar Egeo seguita dalla Spagna e dal Portogallo.

Le isole covid free italiane sono: