Real Madrid-Inter, dove vederla in tv? Formazione e pronostico

Real Madrid-Inter è il match che concluderà la fase a gironi del Gruppo D

Le due squadre, entrambe qualificate agli ottavi di Champions League, cercano una vittoria importante per legittimare il primo posto: comandano i ‘Blancos’ con 12 punti, mentre i nerazzurri sono secondi con 10 punti e potrebbero tentare il sorpasso in caso di impresa allo stadio Santiago Bernabeu. Il fischio d’inizio della partita è alle 21 e arbitrerà il tedesco Felix Brych. Ad assisterlo Mark Borsch e Stefan Lupp. Il Quarto Uomo dell’incontro sarà Daniel Schlager, mentre VAR e Assistente VAR saranno Marco Fritz e Bastian Dankert.

Real Madrid-Inter, le scelte di Ancelotti

Carlo Ancelotti potrebbe confermare il collaudato 4-3-3 visto contro la Real Sociedad in Liga. Per il ruolo di terzino destro ballottaggio da Carvajal e Lucas Vazquez, mentre a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric dovrebbero garantire la solita regia. In attacco, invece, probabile spazio ad Asensio e Vinicius a completare il tridente offensivo con Benzema.

Real Madrid- Inter, le scelte di Inzaghi

Out De Vrij e Ranocchia in difesa, Simone Inzaghi punterà sul tridente difensivo composto da Dimarco, Skriniar e Bastoni. Sulla destra, complice l’indisponibilità di Darmian, dovrebbe agire Dumfries (galvanizzato dal gol contro la Roma), con Perisic a sinistra. Sulla mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre Dzeko-Lautaro Martinez sarà la coppia d’attacco che proverà a scardinare la retroguardia ‘merengue’..

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Dimarco, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere in tv e streaming Real Madrid – Inter

La gara di Champions League Real Madrid – Inter sarà disponibile in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Action (canale 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Da seguire anche su Sky Sport 4K (canale 213 del satellite su Sky Q). Passiamo al capitolo abbonati di Sky che potranno assistere al match in streaming su Sky Go, Now e il servizio di Infinity+ di Mediaset.