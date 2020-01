Regali tecnologici: guida 2019 per i gadget high-tech

Finalmente siamo arrivati alle battute finali per le festività natalizie! Difatti manca qualche giorno alla Befana e quindi resta poco tempo per terminare le compere delle vacanze. Che esaurimento!

Ma stavolta lo shopping non sarà stressante perché siamo venuti qui apposta per voi armati di un numero incredibile di idee eccezionali per i regali tecnologici. Sicuramente cercare la sorpresa giusta sarà una passeggiata grazie al nostro aiuto. Infatti abbiamo stilato un elenco di opzioni fantastiche tra cui troverete i regali tecnologici che sognate per gli amanti dei gadget high-tech.

C’è di tutto: dalle console come le Nintendo Switch agli e-reader come i Kindle Paperwhite, dalle cuffie Bluetooth come le Beats Solo3 Wireless agli smartwatch come gli Apple Watch Series 5 e altro ancora! Quella che segue è la guida 2019 per i gadget high-tech che vale la pena considerare se dovete fare dei regali tecnologici. Buona caccia!

Nintendo Switch è la console più richiesta in questo momento. Potete usare il dock per trasmettere i giochi sulla TV, utilizzare lo stand per le sfide in multiplayer o collegare i Joy-Con per portare la Nintendo Switch in giro perché la console consente di giocare in 3 modalità: modalità TV, modalità da tavolo e modalità portatile. I Joy-Con possono funzionare insieme, come controller tradizionale, o separati, come controller indipendenti, e 8 giocatori possono connettere alla Nintendo Switch le loro console tramite Wi-Fi.

Indubbiamente un grande regalo per i voraci lettori è il Kindle Paperwhite. Amazon ha apportato alcuni aggiornamenti al suo e-reader lo scorso anno perciò ora il Kindle Paperwhite è impermeabile e ha una risoluzione maggiore, lo schermo a filo e la scocca anti-scivolo. Addirittura potete associare il vostro e-reader al Servizio Audible e ascoltare audiolibri, podcast e serie originali tramite Bluetooth.

Per i fan di Apple che vogliono passare agli auricolari wireless le festività natalizie sono il periodo perfetto grazie alle offerte online. Gli AirPods permettono di accedere alle funzionalità di Siri, di chiamare i contatti della rubrica e ovviamente di riprodurre la musica scorrendo i brani con un doppio tocco. La custodia di ricarica wireless assicura una carica sempre pronta a portata di mano.

Google Nest Hello consente di non perdere mai più un pacchetto o un visitatore. La videocamera HD del campanello trasmette in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e permette di guardare e condividere i filmati sotto forma di videoclip. Addirittura potete parlare e ascoltare attraverso Google Nest Hello e usare i messaggi preregistrati per quando non siete in casa.

Gli appassionati di musica che desiderano un altoparlante piccolo ma potente andranno matti per il Bose SoundLink Revolve. Il diffusore portatile è lo speaker Bluetooth più stiloso della casa e offre un suono a 360 gradi. Il Bose SoundLink Revolve è compatto, impermeabile e resistente e assicura musica e altre funzioni dovunque e sempre.

La GoPro HERO7 White è una fotocamera digitale che può andare in luoghi dove non osereste portare il vostro telefono. Questo modello è stato costruito per catturare le immagini delle escursioni subacquee e per resistere agli agenti atmosferici. La GoPro HERO7 White è stata dotata di una risoluzione massima di 1080p a 60 FPS, di una stabilizzazione elettronica integrata avanzata e di un touchscreen da 2”.

Le cuffie Bluetooth sono le preferite dai clienti della linea di Dr. Dre perché sono confortevoli, leggere, pieghevoli e offrono 40 ore di ascolto di qualità. Inoltre le Beats Solo3 Wireless hanno un design fresco e sportivo, i colori sono sgargianti e vari e gli altoparlanti hanno un suono ricco e uniforme. La tecnologia “Fast Fuel” garantisce 3 ore di musica con soli 5 minuti di ricarica per non spezzare il vostro ritmo troppo a lungo.

Apple Watch Series 5 vanta un display retina che rimane sempre acceso e la possibilità di personalizzare lo stile dello smartwatch con numerosi cinturini e materiali. Questo modello consente di controllare la salute, di monitorare gli allenamenti, di navigare con la bussola integrata, di rispondere a chiamate e messaggi e di sentire audiolibri, musica e podcast. Apple Watch Series 5 è impermeabile e può sostituire sia un cellulare sia, ovviamente, un orologio.