CI siamo. L’edizione 2018 di Temptation Island è pronta. Per ora si tratta solo di indiscrezioni ma sono note sia le coppie sia, puntata più, puntata meno, il numero delle puntate della nuova edizione in onda in estate su Canale 5. Le puntate dovrebbero essere 5 anche se pare che si potrebbe arrivare alla sesta puntata. Le coppie sono sei e la data di inizio del programma dovrebbe essere fissata al 5 luglio 2018.

Temptation Island 2018 – le coppie

Come anticipato le coppie dell’edizione 2018 di Temptation Island sono 6. Si parte da una delle coppie note di Uomini e Donne: nel programma di Canale 5 non mancheranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La seconda coppia sarà invece formata da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, lei stilista, lui tatuatore; terza coppia quella composta da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola: anche in questo caso non è il mondo dello spettacolo ad aver lanciato i due.

Quarta coppia è quella formata da Raffaela Giudice e Andrea Celentano di San Valentino Torio: fidanzati da 7 anni lui è culturista e personal trainer. Quinta coppia quella formata da Marina e Gianpaolo, poi Giada e Francesco.

Questo il riepilogo delle coppie di Temptation Island 2018:

Ida Platano – Riccardo Guarnieri Lara Rosie Zorzetto – Michael De Giorgio Valentina De Biasi – Oronzo Carinola Raffaela Giudice – Andrea Celentano Marina – Gianpaolo Giada – Francesco

Temptation Island 2018: ecco dove si svolge e la data di inizio

La location scelta per questa edizione di Temptation Island sarà la Sardegna: ad ospitare le coppie il Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. Si replica, insomma, rispetto al 2017. La data di inizio, invece, è fissata (probabilmente) al 5 luglio 2018.