Theo Hernandez positivo al Covid-19: era vaccinato?

Una brutta notizia è giunta per tutti i tifosi del Milan e tanti fantallenatori: infatti, Theo Hernandez, ottimo terzino sinistro della formazione di Stefano Pioli e della Nazionale francese, è risultato positivo al Covid-19 e, pertanto, con ogni probabilità salterà la sfida di sabato sera tra i rossoneri e il Verona. L’ex Real Madrid molto probabilmente ha contratto il virus durante il recente ritiro con la Francia in occasione delle Final 4 di Nations League vinte proprio dalla selezione transalpina.

Theo non è stato l’unico giocatore francese a contrarre il Covid durante questa pausa per le nazionali: infatti, anche Adrien Rabiot è risultato positivo prima della finale contro la Spagna e, probabilmente, deve essere stato proprio il centrocampista bianconero a contagiare il terzino rossonero nel corso di un ritiro in cui, nonostante i rigidi protocolli di sicurezza applicati, è inevitabile venire a contatto tra calciatori. Al momento non si hanno notizie di una particolare sintomatologia accusata dal difensore francese ma in molti in queste ore si stanno ponendo la domanda se Theo Hernandez fosse vaccinato o meno.

Theo Hernandez è vaccinato?

Theo Hernandez è stato vaccinato contro il Covid-19 come testimonia un post pubblicato su Instagram qualche settimana fa dallo stesso giocatore. Come è noto, la vaccinazione, purtroppo, non rende totalmente immuni dal contagio ma quasi sempre fa sì che la malattia non si sviluppi in forme gravi e che la positività non duri a lungo. Ricordiamo che Theo Hernandez era risultato positivo al Covid già lo scorso gennaio ma si era negativizzato molto velocemente senza saltare molte partite.

Quando tornerà Theo Hernandez?

Non è possibile stabilire i tempi di recupero per Theo Hernandez che dovrà prima avere un tampone negativo e po i sostenere una visita di idoneità per poter tornare in campo con i compagni. Quasi impossibile il rientro contro il Verona e, purtroppo per i tifosi milanisti, improbabile anche la sua presenza nella delicatissima sfida di Champions League contro il Porto. La speranza è quello di riaverlo a disposizione già dal prossimo weekend e nelle migliori condizioni fisiche possibili.