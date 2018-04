Tour Fabrizio Moro 2018: Date e Biglietti

Fabrizio Moro, dopo il primo posto ottenuto al Festival di Sanremo, a giugno inizia il suo Tour in diverse città italiane. Il primo concerto evento lo tiene allo Stadio Olimpico a Roma il 16 Giugno 2018, per proseguire in altre città italiane dal 13 luglio 2018.

Dopo aver vinto il 68° Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta, l’artista porta la su musica in varie citta italiane. partendo il 13 luglio da Cervia. il 14 luglio in Piazza della Loggia a Brescia, il 16 luglio in Piazza degli Scacchi a Marostica (VI), il 19 luglio al Castello Scaligero a Villafranca (VR), il 20 luglio al Parco Europa a Cervignano del Friuli (Udine), il 28 luglio all’Arenile a Napoli.

Il 13 agosto a Marina di Pietrasanta alla La Versiliana, il 14 agosto alla Liryc Arena di Assisi, il 16 agosto allo Sferisterio di Macerata. il 17 agosto all’Arena Virgilio a Gaeta (LT), il 18 agosto al Teatro D’Annunzio a Pescara, il 21 agosto in Piazza del Duomo a Trani (Ba), il 22 agosto in Piazza dei Libertini a Lecce, il 24 agosto, il 24 agosto alla Summer Arena a Soverato (CZ). I biglietti per i concerti sono già in vendita su TicketOne e nelle abituali rivendite.