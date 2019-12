Traffico sulle Autostrade per Natale 2019: Previsioni e Consigli

Per questo Natale in molti sceglieranno di muoversi e, pertanto, il traffico sulle autostrade potrebbe creare dei problemi. Ecco le previsioni del traffico e alcuni consigli utili.

Sono molti gli italiani che, per periodi più o meno lunghi, decidono di lasciare la propria città di residenza per le festività natalizie. In queste ore a complicare la situazione ci si sta mettendo anche il maltempo che sta creando disagi su una rete autostradale che soffre in particolar modo precipitazioni meteo anche di non particolare intensità.

Traffico sulle autostrade

In molti hanno deciso di prolungare le proprie vacanze di Natale collegandole con il weekend, decidendo così di partire già quest’oggi. Come detto, il maltempo sta giocando un ruolo importantissimo nella determinazione del traffico sulle nostre autostrade: infatti, la pioggia rallenta naturalmente la circolazione ma in alcuni casi crea anche problematiche alle strade stesse come successo oggi al bivio A1/A3 Napoli-Salerno. Neve e vento hanno causato disagi anche nel Centro Nord: infatti, sul tratto dell’A1 tra Chiusi e Ceprano le raffiche di vento hanno reso complessa la circolazione, stesso problema anche in Toscana, Liguria e Basilicata. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Autostrade che in tempo reale fornisce informazioni sulla viabilità e su eventuali problemi straordinari su tutta la linea.

Traffico sulle autostrade: consigli

I consigli quando si tratta di gestire situazioni di forte traffico in autostrada sono sempre i soliti: guidare con prudenza e nel pieno delle proprie facoltà psico-fisiche, non fare sorpassi azzardati, tenere sempre conto delle criticità climatiche e cercare di optare per le così dette ”partenze intelligenti” anche se, visto l’enorme numero di macchine che in questi giorni invaderanno le nostre strade e autostrade, diventa sempre più difficile trovare fasce orarie realmente ottimali per le partenze.