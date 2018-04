Ulisse – Il piacere della scoperta 2018 stasera su Rai 3: Anticipazioni

Dopo le due puntate andate in onda in replica il 24 e il 31 marzo, una dedicata alla figura di Alessandro Magno e l’altra alle meraviglie dell’Andalusia, “Ulisse-Il piacere della scoperta” ritorna in prima serata sul terzo canale con episodi inediti e il suo amato conduttore, Alberto Angela.

La puntata che andrà in onda questa sera sarà interamente dedicata al capolavoro di Alessandro Manzoni, “I promessi sposi”.

In una lunga intervista, rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alberto ha parlato molto di queste nuove puntate e spiegato la scelta di fare un episodio proprio sull’opera più famosa del Manzoni. Infatti, secondo il conduttore del seguitissimo programma, “I promessi sposi” sono un capolavoro capace di insegnare la storia “con l’arte del racconto”. E ha aggiunto: “Proprio come tentiamo di fare a “Ulisse””.

Ed è così che la troupe del programma ha intrapreso un lungo viaggio nei luoghi della memoria manzoniana e ha voluto far rivivere l’atmosfera descritta nel libro, portare alla luce tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la Lombardia nei complessi anni del 1600, come l’epidemia di peste che colpì violentemente la regione o il repressivo dominio degli spagnoli.

Partendo dall’Archivio di Stato di Milano e dai documenti originali dell’epoca in esso contenuti, Alberto Angela sarà sicuramente in grado di far apprezzare ai suoi spettatori un’opera fondamentale della letteratura italiana, studiata a scuola non sempre con piacere, ma che rappresenta “un grande affresco che ci fa scoprire il Seicento, un secolo ricco di luci e ombre”.