Vaccinazione eterologa in Campania: le nuove indicazioni della Regione

La Regione Campania, dopo alcune perplessità espresse dal presidente De Luca, ha approvato la vaccinazione eterologa per tutti gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca prima della sospensione da parte del ministero della Salute. Il ciclo vaccinale dei giovani a cui è già stata inoculata una dose del siero anglo-svedese sarà completato con un vaccino a mRna messaggero come Pfizer o Moderna.

Per il momento la Regione ha deciso di non utilizzare sui giovani anche il vaccino monodose J&J considerato molto simile a quello AstraZeneca. Con queste nuove linee guidasi dovrebbe mettere fine al caos generatosi attorno ad AstraZeneca e le sue modalità di somministrazione. Ecco come la Regione Campania intende portare avanti la campagna vaccinale contro il Covid-19.

Vaccini in Campania: le nuove indicazioni

La campagna vaccinale in Campania, come in tutta Italia, d’ora in poi sarà sostanzialmente incentrata sui sieri Pfizer e Moderna: infatti, AstraZeneca e J&J sarà usato solo per gli over 60, una fascia di popolazione che, scettici a parte, è già stata in gran parte immunizzata.

I giovani campani che hanno aderito nei mesi scorsi agli open day dedicati con il vaccino AstraZeneca, come detto, riceveranno una seconda dose diversa dal vaccino anglo-svedese che, a quanto pare, in rarissimi casi può portare complicazioni anche gravi per i sogetti più giovani. Le dosi di AstraZeneca di cui si dispone saranno quindi totalmente dedicate alla somministrazione delle seconde dosi ai tanti over 60 già immunizzati con questo farmaco e, inoltre, si proverà a vincere la diffidenza di molte persone anziane che ancora non hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione.

Come detto, per il momento, in attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità competenti, in Campania il vaccino J&J sarà soggetto a tutte le limitazioni già approvate per AstraZeneca poiché entrambi i sieri sono a vettore virale.