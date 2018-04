Video Fiorentina-Napoli 3-0: Highlights, Sintesi e Tabellino

E’ finita 3-0 l’anticipo Fiorentina-Napoli, la sintesi, il tabellino ed il video con i gol e gli highlights dell’incontro vinto dai viola. E’ stata la giornata di Giovanni Simeone, il figlio di Diego Pablo, ha realizzato una tripletta d’autore contro gli azzurri, una nel primo tempo, le altre due reti nella ripresa.

Cronaca della partita del Franchi

Nel primo tempo, dopo 7 minuti, il Napoli è costretto a giocare in 10 per il rosso diretto nei confronti di Koulibaly, per fallo da ultimo uomo su Simeone, dapprima l’arbitro aveva concesso il rigore, tramite Var, la decisione è stata corretta in punizione dal limite. La Fiorentina ne approfitta, creando diverse occasioni da gol, fino ad arrivare alla rete del vantaggio con Simeone. Nella ripresa, la squadra di Sarri manda qualche segnale con Callejon, ma è uno dei pochi sussulti degli azzurri, Simeone trova la doppietta sugli sviluppi di un corner, fino alla tripletta nel recupero, dopo averla sfiorata già prima, per il 3-0 finale.

Con questa vittoria, la Fiorentina rimane a lottare per un posto in Europa League, anche se le contendenti hanno tutte vinto nel pomeriggio, il Napoli ripiomba invece a 4 lunghezze dalla Juventus, rischiando di salutare il sogno scudetto, a tre giornate dal termine del campionato di Serie A. Di seguito il tabellino e gli highlights dell’incontro disputato alle ore 18 e terminato 3-0 per i viola.

Tabellino ed immagini di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-2-1) Sportiello; Laurini (17′ st Bruno Gaspar), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Veretout, Badelj (38’ st Cristoforo), Benassi; Chiesa, Saponara (30′ st Eysseric); Simeone. A disposizione: Brancolini, Cerofolini, Ranieri, Hristov, Olivera, Gil Dias, Falcinelli, Thereau. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (10′ pt Tonelli), Hamsik (13′ st Zielinski); Callejon, Mertens (13′ st. Milik), Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Milic, Chiriches, Machach, Rog, Ounas, Diawara. Allenatore: Sarri.

ARBITRO Mazzoleni di Bergamo.

MARCATORE: 34’ pt, 17’ st e 48’ st Simeone.

ESPULSO: ‘7 Koulibaly.