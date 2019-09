Voti fantacalcio Fiorentina – Juventus: Gazzetta dello sport e Fantagazzetta

Partita senza grandi emozioni quella che si è giocata al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Uno zero a zero che va stretto ai viola che avrebbero meritato di segnare almeno un gol, mentre la Juventus che ha perso tre giocatori per infortunio può dirsi contenta di aver strappato un pareggio. Vincenzo Montella ha sorpreso tutti mandando in campo dal primo minuto Frank Ribery al fianco di Chiesa, mentre Sarri, tornato finalmente ad allenare i suoi sul campo, non ha rinunciato al 4-3-3.

Formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Caceres (Amm), Milenkovic, Pezzella (83’ Ceccherini), Dalbert, Castrovilli (89’Zurkowski) (Amm), Pulgar, Badelij, Lirola, Ribery (69’ Boateng), Chiesa

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo (62’ Cuadrado), Bonucci, De Light, Alex Sandro, Khedira, Pjanic (Amm) (44’ Bentancur Amm), Matuidi, Higuain, C. Ronaldo, D. Costa (8’ 1 tempo Bernardeschi)

Cronaca della partita

Primo tempo piuttosto blando con due soli occasioni per la Fiorentina. Dopo pochi minuti però la Juventus è stata costretta a perdere Douglas Costa infortunatosi dopo soli 8 minuti e sostituito da Federico Bernardeschi. Pochi minuti sono sufficienti anche a Caceres e Pjianic che vengono entrambi ammuniti per gioco violento. Al 16’ Federico Chiesa ha l’opportunità per portare in vantaggio i viola, ma sciupa un bel cross e l’opportunità. Pochi minuti dopo è Ribery ad impegnare Szczesny con un tiro da fuori, il portiere polacco grazie ai suoi riflessi evita però il gol, che si ripete anche su Chiesa e su un tiro insidioso di Dalbert. Infine al 44’ Sarri è costretto ad un altro cambio, Pjanic, reduce dallo sforzo in nazionale, non c’è la fa più e al suo posto entra Bentancur. A inizio ripresa è Khedira a preoccupare la panchina, ma il centrocampista si riprende e torna a giocare, la Juventus mantiene un ottimo possesso palla con una fitta rete di passaggi e scambi, ma arriva un nuovo infortunio, Danilo è costretto a lasciare il campo per Cuadrado. Poco dopo il cambio Chiesa dal limite fa partire un tiro che per fortuna dei bianconeri finisce di poco sopra la traversa. È il turno di Boateng che va a sostituire lo stanco Ribery e che ha pochi minuti dalla fine spreca una buona occasione.

Voti Gazzetta dello Sport

Ecco i voti assegnati dalla redazione de La Gazzetta dello Sport ai giocatori di Fiorentina e Juventus scesi in campo per la sfida di campionato di quest’oggi.

Fiorentina:

Dragowski 6

Caceres 6

Milenkovic 6,5

Pezzella 6

Dalbert 7

Castrovilli 6,5

Pulgar 6

Badelij 6,5

Lirola 6

Ribery 6,5

Chiesa 6

Boateng 6

Ceccherini s.v.

Zurkovski s.v.

Juventus:

Szczesny 6,5

Danilo 5,5

Bonucci 5,5

De Light 5

Alex Sandro 6

Khedira 6

Pjanic 5,5

Matuidi 5,5

Higuain 5,5

C. Ronaldo 5

D. Costa s.v.

Bernardeschi 5,5

Bentancur 5

Cuadrado 5,5

Voti Fantagazzetta

Ed ecco invece le valutazioni fatte da Fantagazzetta relativamente alla partita del Franchi.

Fiorentina:

Dragowski 6

Caceres 6,5

Milenkovic 6,5

Pezzella 6,5

Dalbert 7

Castrovilli 7

Pulgar 6

Badelij 6,5

Lirola 6

Ribery 7

Chiesa 6,5

Boateng 6

Ceccherini s.v.

Zurkovski s.v.

Juvetnus:

Szczesny 6,5

Danilo 5,5

Bonucci 6

De Light 5,5

Alex Sandro 6

Khedira 6

Pjanic 5,5

Matuidi 6

Higuain 5

C. Ronaldo 5

D. Costa s.v.

Bernardeschi 5

Bentancur 6

Cuadrado 6