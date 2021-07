Chi è Patrizia Groppelli? Età e Biografia della compagna di Sallusti

Patrizia Groppelli è una delle ospiti più presenti nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. La Groppelli è anche la compagna di Alessandro Sallusti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Tra i personaggi che hanno raggiunto i maggiori livelli di notorietà grazie ai programmi di Barbara D’Urso sicuramente non si può non citare Patrizia Groppelli che, oltre a essere una presenza quasi fissa all’interno della trasmissione Pomeriggio Cinque, sta raggiungendo un pubblico sempre più ampio anche sui social.

Gli appassionati di gossip conoscono Patrizia Groppelli anche per la già citata relazione con il giornalista Alessandro Sallusti che sarebbe nata in seguito a un flirt tra l’ex marito della Groppelli e Daniela Santanchè, politica all’epoca legata sentimentalmente proprio a Sallusti.

Chi è Patrizia Groppelli?

Patrizia Groppelli e un’opinionista televisiva e imprenditrice. È nata a Milano il 4 giugno 1973 e, pertanto, ha un’età di quarantotto anni. La sua carriera da imprenditrice è iniziata subito dopo la laurea in Marketing conseguita a Miami negli anni 90′. Le cronache rosa hanno iniziato a occuparsi di lei nel 2003 quando è convolata a nozze con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo con il quale la donna è stata sposata fino a circa quattro anni fa quando si sono verificati gli insoliti fatti che, stando al racconto dei diretti interessati, avrebbero portato alla nascita del rapporto con Sallusti.

Patrizia Groppelli e Sallusti come si sono conosciuti?

La relazione tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti è nata in seguito a un presunto flirt tra Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè che, come detto, all’epoca era compagna dell’attuale dirette del Giornale. Quando Patrizia scoprì il presunto tradimento del marito decise di riferire il tutto anche a Sallusti e proprio in quel periodo sembrerebbe si sia approfondita la conoscenza tra i due che oramai da quattro anni sono legati sentimentalmente.