Libero sapere e informazioni più accessibili: le università online saranno la svolta nella formazione?

Oggi la cultura non è più elitaria, riservata a una stretta cerchia di persone come un tempo, ma risulta essere sempre più libera e aperta. Internet e la digitalizzazione hanno reso cultura e informazioni molto più accessibili rispetto al passato, consentendo a chiunque abbia la possibilità di connettersi alla rete, di scoprire e conoscere ogni giorno qualcosa di nuovo.

Tra le realtà che più sono in grado di diffondere la cultura ai quattro angoli del globo, senza porre limiti a livello di spazio e tempo, vi sono le università telematiche. Queste, infatti, permettono a tutti di poter studiare dove e quando preferiscono, mantenendo aperto l’accesso a sapere e conoscenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, grazie alla loro flessibilità oraria e al loro approccio semplice e diretto.

Formazione più accessibile grazie alle università telematiche

Tra lavoro e impegni di ogni genere, il tempo a disposizione per frequentare delle lezioni in orari e giorni prestabiliti è davvero difficile da trovare; per questo motivo molte persone, che pure vorrebbero continuare il percorso di studi, al fine di conseguire una laurea ed arricchire il proprio curriculum, rinunciano a iscriversi all’università.

Chi sceglie di usufruire dei corsi di laurea online può gestire in totale autonomia gli orari, alternando studio, lavoro, famiglia e svago secondo le proprie esigenze; inoltre non deve preoccuparsi delle perdite di tempo legate al pendolarismo, in quanto per studiare o seguire una lezione non deve fare altro che accendere il computer, connettersi a internet e accedere al portale dell’università scelta, ovunque si trovi.

Anche il momento dell’anno in cui iniziare a frequentare le lezioni non è vincolante; diversamente da quanto avviene con le università tradizionali, l’iscrizione a un corso di laurea online può essere effettuata quando risulta più comodo per lo studente, che in caso riuscisse a ritagliarsi tempo sufficiente, potrebbe persino ottenere la laurea in un tempo più breve rispetto a quello generalmente richiesto.

Formazione di qualità e titoli riconosciuti

L’abitudine di considerare la scuola, dunque anche l’università, come un luogo nel quale ci si reca per ascoltare gli insegnanti, nonché sostenere interrogazioni ed esami, ha alimentato il pregiudizio in base al quale la formazione telematica non sarebbe all’altezza della formazione tradizionale.

Tutto questo è assolutamente falso ed i periodi di pandemia e lockdown l’hanno dimostrato apertamente. A causa del Covid-19, siamo stati tutti obbligati a utilizzare maggiormente internet per lo svolgimento di varie attività, lavoro e studio compresi. Questo ha aperto gli occhi al mondo su come l’utilizzo di piattaforme online abbia permesso di continuare a condurre le attività di formazione senza drastiche interruzioni, consentendo agli studenti di studiare e seguire le lezioni anche dalle proprie abitazioni.

I titoli di studio rilasciati dalle università telematiche sono riconosciuti dal MIUR e hanno esattamente la stessa valenza di quelli conseguiti presso università tradizionali, così come i percorsi di studio richiedono l’acquisizione dello stesso numero di crediti formativi.

Gli insegnanti che organizzano i corsi, sempre a disposizione degli studenti, sono dei professionisti, preparati e in grado di garantire una formazione culturalmente adeguata.

Come iscriversi a un corso di laurea online

Chi decide di laurearsi online deve, per prima cosa, individuare il percorso di studi più attinente alle proprie aspettative formative e culturali.

Dopo aver scelto il corso più adatto ed essersi accertato di possedere tutti i requisiti richiesti, può procedere con l’inoltro della domanda, allegando tutta la documentazione richiesta. Questa operazione non dovrà però essere effettuata prima di aver verificato che l’erogazione dei corsi, i materiali e gli strumenti messi a disposizione e le modalità di svolgimento degli esami siano in linea con le proprie aspettative.