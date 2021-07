Quanti anni ha Maria Turchi? Età e Foto su Instagram

Maria Turchi è l’amata figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e, nonostante la giovane età, già ha alle spalle delle apparizioni televisive. Ecco tutto quello che è possibile sapere su lei e la sua famiglia.

La relazione tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una delle più durature del mondo dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio dura oramai da 34 anni ma la loro storia è ancora più lunga: infatti, i due si sono conosciuti nell’ambito della trasmissione televisiva Drive In andata in onda agli inizi degli anni ’80 e divenuta un vero e proprio cult della televisione italiana.

Il loro amore è stato a lungo raccontato dalle cronache rosa che hanno anche prestato grande attenzione alla loro lunga attesa per un figlio che è arrivato dopo oltre venticinque anni di matrimonio. Maria, questo è il nome della piccola nata dall’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, adesso ha otto anni e spesso e volentieri è ritratta in alcune foto che la madre posta sul suo profilo Instagram ufficiale.

Quando è nata Maria Turchi?

Maria Turchi è nata il 14 febbraio del 2013 e, pertanto, ha un’età di appena otto anni. Come detto, la piccola è nata a diversi anni di distanza dall’inizio della storia d’amore tra i suoi genitori che avevano già raggiunto una certa età. Nonostante il desiderio di mamma Carmen, non è stato possibile darle un fratellino o una sorellina e, infatti, Maria Turchi al momento è figlia unica.

Maria Turchi: le foto su Instagram

Sul profilo Instagram di Carmen Russo ci sono diverse foto e video della figlia Maria Turchi. Di recente la ballerina ha pubblicato un video in cui mostrava come la sua famiglia ha trascorso questa Pasqua 2021 con tutte le sue restrizioni. In un’altra foto la show girl ha voluto mostrarci la figlia mentre intenta a seguire le sue lezioni scolastiche in Dad. Ovviamente, non mancano foto relative a compleanni e altre ricorrenze familiari.