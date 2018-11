Tromba d’aria a Salerno: Foto e Video

Una forte tromba d’aria si sta abbattendo in questi minuti sulla città di Salerno. Numerose sono le foto e altrettanti i video che ritraggono questo singolare fenomento metereologico che si sta verificando sulla città campana, Ecco uno dei video reperibili in rete che sta girando in queste istanti sulla tromba d’aria su Salerno.

Le immagini del video sopra proposto ci mostrano i danni che sono stati registrati al porto di Salerno per questa anomala tromba d’aria. Il porto di Salerno è uno snodo molto importante del commercio marittimo del Sud Italia e degli ingenti danni a esso possono avere ripercussioni significative sull’economia di una vasta area. Il maltempo ha fatto danni anche in altre zone della Regione come Caserta dove un capitello della Reggia è stato danneggiato dal temporale di ieri. Speriamo di non dover raccontare di danni gravi a persone o di tragedie come quella di qualche settimana fa in Veneto in cui qualche ora di maltempo ha messo in ginocchio un territorio che troppo spesso non è pronto a far fronte a questi fenomeni climatici.