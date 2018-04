Amici, Serale: Anticipazioni e Ospiti terza puntata del 21 aprile 2018

Tra lezioni, tensione ed emozione i concorrenti di Amici si preparano per la terza puntata del serale che andrà in onda sabato 21 aprile alle ore 21:10 su Canale5.

I concorrenti dovranno impegnarsi molto nelle esibizioni così da sorprendere professori, pubblico e commissione esterna ed evitare le temute eliminazioni. Dopo l’esclusione dal gioco di Sephora e Daniele, la competizione si fa sempre più acuta.

La produzione ha gi annunciato quali saranno le esibizione che vedremo domani sera:

SQUADRA BIANCA – Irama: “We don’t talk anymore” Charlie Puth ft. Selena Gomez,”A te” Jovanotti e gli inediti “Voglio solo te” e “Sceglimi”

Emma: “Havan” di Camilla Cobello, “People help the People” e “The power of Love”

Biondo: “P.E.S” dei Club Dogo, “Fisico e politico” Luca Carboni e l’inedito “Roof Garden”

Zic: “Sign of Times” Harry Styles, “C’è il tempo”, “Tutto il resto è noia” e “Bocca di rosa” di Fabrizio De André

Luca: “Malelingue” e “Survivor” coreografie di Veronica Peparini

A Valentina, la cui partecipazione sarà fino all’ultimo incerta a causa di un infortunio, è stata affidata l’esibizione di “Candyman” di Bill Goodson.

SQUADRA BLU – Carmen: “Nothing’s real but love”, “Amore disperato”, “Nessuno mi può giudicare” e “Hold my hand”

Matteo: “Grande amore” de Il volo, “Il mondo”, “Leave a light on” e “Zombie” dei Cranberries

Einar: “Terra promessa”, “Sailing”, “Notte prime degli esami” e “Farfallina”

Lauren: “Sister Act” e “Singing in the air”, entrambe coreografie di Garrison

Bryan: “Albachiara” della Celentano e “Smooth” coreografia di Bill Goodson

I duetti saranno quelli tra Emma e Irama su “7 years” Luca Graham, tra Carmen e Matteo sulle note di “Just give me a reason” di Pink e infinie tra Einar e Carmen su “Cose della vita” di Eros Ramazzotti.

Ovviamente ogni sabato la curiosità più forte è quella riguardante ospiti. Dopo i grandi nomi delle prime due puntate, domani sera toccherà a Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani.



È quindi tutto pronto per l’evento di domani sera con gli “Amici” di Maria De Filippi.