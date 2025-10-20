Attualità
Canva Offline: il servizio di grafica non funziona
Amara sorpresa per tanti operatori, soprattutto del mondo social, con Canva offline. Il down del noto portale di grafica mette in crisi tantissimi utenti
Questa mattina, 20 ottobre 2025, il noto servizio di grafica online – Canva – risulta non raggiungibile. Nelle prime ore della mattinata, i milioni di utenti che utilizzano (anche quotidianamente) questo strumento “freemium”, hanno riscontrato problemi nell’effettuare il login.
Successivamente, intorno alle 10.30 italiane, la home page di Canva presentava degli alert in cui venivano annunciati i problemi di funzionamento su scala globale.
La notizia ha subito fatto il giro del mondo, soprattutto tra gli addetti lavori: social media manager, addetti web marketing, grafici di piccole e medie realtà che utilizzano quest’utilissimo strumento praticamente tutti i giorni.