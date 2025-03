Negli ultimi giorni, il conflitto tra Ucraina e Russia ha visto una serie di sviluppi significativi sia sul fronte diplomatico che militare.

Accordo per la Tregua nel Mar Nero e sulle Infrastrutture Energetiche

Il 25 marzo 2025, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo, mediato dagli Stati Uniti, per sospendere temporaneamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche e cessare le ostilità nel Mar Nero. Questo accordo rappresenta la prima tregua significativa dal luglio 2022. Tuttavia, il Cremlino ha condizionato il cessate il fuoco nel Mar Nero alla revoca delle sanzioni occidentali imposte al settore agricolo russo. Gli Stati Uniti si sono impegnati a monitorare l’attuazione dell’accordo e hanno promesso di facilitare la ripresa delle esportazioni agricole russe, attualmente limitate dalle sanzioni.

Incontro tra Macron e Zelensky a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi, annunciando un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 2 miliardi di euro. Questo pacchetto include missili anticarro, missili terra-aria, veicoli corazzati, droni e ulteriori caccia Mirage. Macron ha esortato la Russia ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni senza precondizioni, sottolineando che Mosca continua a mostrare la sua volontà di proseguire l’aggressione.

Divergenze sull’Interpretazione degli Accordi

Nonostante l’accordo raggiunto a Riad, emergono divergenze tra Mosca e Kiev riguardo alla sua interpretazione. La Russia insiste sulla revoca delle sanzioni come condizione per il cessate il fuoco nel Mar Nero, mentre l’Ucraina accusa Mosca di voler prolungare il conflitto aggiungendo nuove condizioni. Il presidente Zelensky ha espresso preoccupazione per il fatto che la Russia stia cercando di manipolare gli accordi per ottenere vantaggi strategici.

Continui Attacchi nonostante gli Accordi

Nonostante gli sforzi diplomatici, le ostilità continuano sul campo. La contraerea russa ha abbattuto nove droni ucraini nelle regioni di Belgorod e Kursk e sul Mar Nero. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha denunciato attacchi russi con droni su diverse città, tra cui Kiev e Donetsk, poche ore dopo l’annuncio dell’accordo. Questi eventi sollevano dubbi sulla reale efficacia degli accordi raggiunti e sulla volontà delle parti di rispettarli.

Prospettive Future

La comunità internazionale continua a monitorare attentamente la situazione, con la speranza che gli accordi possano rappresentare un passo verso una risoluzione pacifica del conflitto. Tuttavia, le continue violazioni e le divergenze interpretative degli accordi indicano che il percorso verso la pace rimane complesso e incerto.