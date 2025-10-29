Attualità
James Senese è morto
Mercoledì 29 ottobre 2025, un post mattutino di Enzo Avitabile su Facebook non lascia spazio a interpretazioni: James Senese ci ha lasciato. Il noto musicista napoletano aveva visto aggravarsi le proprie condizioni di salute nelle ultime settimane.
Se ne va un pezzo di storia della musica napoletana degli ultimi cinquant’anni. Un grande amico di Pino Daniele con cui ha condiviso la scena tra gli anni ’70 e ’80.
Queste le parole di Enzo Avitabile nel post pubblicato sulla sua fanpage ufficiale di Facebook: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”